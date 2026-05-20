El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 20 de mayo de 2026: jornada fría y con cielo nublado

La mínima será de 3 grados, según informó el SMN.

Hoy 01:41

El frío continuará presente en Santiago del Estero este miércoles 20 de mayo, en una jornada que comenzará con una temperatura mínima de apenas 3 grados, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el día iniciará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones pasarán a mayormente nublado. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones en la provincia.

La temperatura máxima alcanzará los 19 grados durante la tarde, generando un ambiente más agradable en comparación con las primeras horas del día. Además, los vientos serán leves y predominantes del sector sur, con velocidades bajas.

El organismo nacional anticipa que las mañanas frescas continuarán durante los próximos días en la “Madre de Ciudades”, aunque con tardes templadas y tiempo estable en gran parte de la semana.