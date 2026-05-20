Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAY 2026 | 10º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 20 de mayo de 2026: jornada fría y con cielo nublado

La mínima será de 3 grados, según informó el SMN.

Hoy 01:41

El frío continuará presente en Santiago del Estero este miércoles 20 de mayo, en una jornada que comenzará con una temperatura mínima de apenas 3 grados, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el día iniciará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones pasarán a mayormente nublado. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones en la provincia.

La temperatura máxima alcanzará los 19 grados durante la tarde, generando un ambiente más agradable en comparación con las primeras horas del día. Además, los vientos serán leves y predominantes del sector sur, con velocidades bajas.

El organismo nacional anticipa que las mañanas frescas continuarán durante los próximos días en la “Madre de Ciudades”, aunque con tardes templadas y tiempo estable en gran parte de la semana.

TEMAS Tiempo en Santiago del Estero SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca volvió a decepcionar en La Bombonera y comprometió su clasificación a octavos
  2. 2. Quimsa se hizo fuerte en casa, eliminó a Instituto y sacó boleto a semifinales
  3. 3. Presentaron un reclamo judicial por la polémica estatua de San La Muerte en La Bajada
  4. 4. “Tenemos que armarnos y defendernos”: el dramático relato de una vecina de La Banda tras sufrir reiterados robos
  5. 5. Tigre empató con América de Cali y se jugará en la última fecha la clasificación en la Copa Sudamericana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT