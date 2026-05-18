Quimsa se hizo fuerte en casa, eliminó a Instituto y sacó boleto a semifinales

La Fusión venció a La Gloria por 75-71 en el quinto juego para meterse entre los cuatro mejores de la Liga Nacional. Ahora el elenco santiagueño va por Boca.

Hoy 23:59

Quimsa sufrió hasta el final, pero logró un triunfazo ante Instituto y se metió en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión se impuso por 75-71 en el quinto y decisivo juego de la serie, disputado en el estadio Ciudad, y dejó en el camino al conjunto cordobés.

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El equipo santiagueño tuvo como grandes figuras a Brandon Robinson, autor de 23 puntos, y Leonardo Lema, quien aportó 17 tantos y 15 rebotes en una noche clave. También fue importante el trabajo de Jerome Meyinsse, con 13 puntos y 9 rebotes.

El inicio fue ideal para Quimsa. Robinson apareció encendido desde el perímetro y, con tres triples, adelantó rápidamente al local por 12-1 ante un Instituto errático en los primeros minutos. La visita reaccionó con la dupla Whelan-Vildoza, pero la Fusión volvió a estirar la diferencia con Robinson y Solanas para cerrar el primer cuarto arriba 30-17.

En el segundo segmento, el desarrollo comenzó más parejo, aunque los dirigidos por Leandro Ramella volvieron a escaparse con una buena seguidilla de Lema. Instituto descontó con Saiz cerca del aro y libres de Whelan, pero Quimsa se fue al entretiempo con una ventaja importante: 45-29.

La Gloria mostró otra cara en el complemento. Con triples de Whelan y Monacchi, más el aporte interno de Saiz, el conjunto cordobés achicó la distancia y llegó a ponerse a diez. Quimsa respondió con cinco puntos de Solanas, aunque Instituto siguió limando la diferencia y cerró el tercer cuarto abajo 61-53.

El último cuarto fue de máxima tensión. Durante varios minutos, ambos equipos estuvieron poco efectivos, pero la visita aprovechó algunos espacios con Garello y Whelan para acercarse a solo tres puntos: 67-64, con 2 minutos y 22 segundos por jugar.

En el momento más caliente, apareció Lema con una bomba clave y luego sumó desde la línea para darle aire a la Fusión. Instituto tuvo una última chance con Schattmann, pero Whelan perdió el balón y Quimsa terminó de cerrar la victoria con dos libres de Robinson.

Con este triunfo, la Asociación Atlética Quimsa se metió nuevamente entre los cuatro mejores equipos del torneo. Será la novena semifinal para el conjunto santiagueño en la Liga Nacional y la sexta de manera consecutiva.

Ahora, la Fusión enfrentará otra vez a Boca, en una serie que promete ser de alto voltaje y que tendrá en juego un lugar en la gran final.