Guido Kaczka gana el Martín Fierro de Oro en una noche inolvidable

La ceremonia de los Martín Fierro 2023 celebró a los destacados de la televisión, con Guido Kaczka como el gran ganador del Martín Fierro de Oro, en una noche llena de emociones y reconocimientos.

19/05/2026

La ceremonia de los Martín Fierro 2023 se llevó a cabo con gran expectativa, donde se reconoció la labor de directores, actores y programas destacados de la televisión argentina. Santiago del Moro, como conductor del evento, logró transformar la gala en una experiencia memorable para todos los presentes.

En un momento culminante de la noche, Santiago del Moro anunció con gran emoción al ganador del Martín Fierro de Oro: "Llegó el momento, el ganador es Guido Kaczka. Fuerte el aplauso, más que merecido, una vida dedicada al laburo". Esta declaración fue recibida con un fuerte aplauso por parte de los asistentes, quienes reconocieron la trayectoria del galardonado.

Al recibir el premio, Guido Kaczka expresó su gratitud diciendo: "La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito". Su declaración resonó en el auditorio, donde los presentes pudieron sentir la emoción de Kaczka al recibir este alto honor.

La gala también fue un homenaje a la longevidad en la televisión, destacando la presencia de Mirtha Legrand, quien a sus 99 años, asistió a la ceremonia tras un periodo de incertidumbre sobre su participación. Su presencia fue un tributo a su legado en la televisión argentina.

Más de 600 invitados disfrutaron de una velada única, donde la alta cocina fue un elemento fundamental. El menú preparado por el equipo gastronómico del hotel incluyó técnicas modernas y selectos ingredientes, asegurando una experiencia culinaria excepcional.

Los invitados comenzaron la cena con una entrada fresca que combinó queso especiado y coliflor tostado, acompañada de chutney de mandarina y gominolas de zanahoria. Este inicio prometedor marcó el tono de la noche.

El plato principal consistió en un lomo de novillo envuelto en panceta casera, acompañado de texturas de espárragos y habas, así como un cremoso de boniato ahumado, lo que realzó la experiencia gastronómica de la noche. Para finalizar, un postre de chocolate con frutillas y frambuesas cerró la ceremonia de forma exquisita.

Los ganadores de las diferentes categorías fueron reconocidos, destacándose producciones como Tafí viejo, verdor sin tiempo en la categoría de ficción y Opinión pública en el periodismo, reflejando el talento y la creatividad de la industria televisiva argentina.