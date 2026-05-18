Boca volvió a decepcionar en La Bombonera y comprometió su clasificación a octavos

El Xeneize se tuvo que conformar con el 1-1 ante Cruzeiro y deberá jugarse todo ante Universidad Católica para avanzar en la Libertadores. Final polémico y caliente en la cancha de Boca.

Hoy 23:54

Boca dejó pasar una chance clave en la Copa Libertadores. El Xeneize igualó 1-1 con Cruzeiro en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D, en un partido en el que fue de mayor a menor y terminó con sabor amargo.

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El equipo de Claudio Úbeda se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con un gol de Miguel Merentiel, pero el conjunto brasileño llegó al empate en el inicio del complemento por medio de Fagner.

La igualdad complica el panorama de Boca, que quedó con 7 puntos y podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación a los octavos de final. Cruzeiro, por su parte, lidera el grupo con 8 unidades.

El Xeneize tuvo un arranque muy intenso y generó varias situaciones en los primeros minutos. Antes del minuto de juego, Merentiel probó con un remate fuerte que el arquero Otavio desvió por encima del travesaño. Poco después, el delantero uruguayo volvió a exigir al guardameta tras anticipar en el primer palo.

A los 12 minutos, Boca volvió a estar cerca con un disparo lejano de Tomás Aranda. El rebote le quedó a Milton Giménez, quien definió de volea, pero Otavio reaccionó rápido y evitó la caída de su arco.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos. Leandro Paredes ejecutó un gran tiro libre desde una posición cercana al córner izquierdo, la pelota superó al arquero y Merentiel apareció por el segundo palo para empujarla y asegurar el 1-0.

Cruzeiro recién tuvo su primera llegada clara a los 30 minutos, con una trepada de Kaio Jorge por derecha. El delantero encaró, pero Leandro Brey achicó bien y se quedó con la pelota.

En el segundo tiempo, el equipo brasileño encontró rápido el empate. A los 8 minutos, un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y Fagner, libre de marca, definió bajo al primer palo para marcar el 1-1.

Boca tuvo una buena oportunidad para reaccionar cuando Cruzeiro se quedó con diez jugadores a los 22 minutos del complemento, por la expulsión directa de Gerson tras una dura infracción sobre Paredes. Sin embargo, al Xeneize le costó aprovechar la superioridad numérica.

Paredes estuvo cerca con el tiro libre posterior a la falta, aunque su remate pasó muy cerca del primer palo. Más tarde, Exequiel Zeballos tuvo una chance de cabeza tras un centro de Malcom Braida, pero la pelota se fue cerca del poste derecho.

Sobre el final, Cruzeiro también pudo ganarlo. Neiser Villarreal le ganó el duelo físico a Lautaro Di Lollo, encaró a Brey y remató, aunque el arquero xeneize respondió bien para sostener el empate.

La última fue para Boca, ya en tiempo de descuento, con un remate de Tomás Aranda desde afuera del área que pasó apenas por encima del travesaño.

En la última fecha, Boca recibirá a Universidad Católica de Chile, mientras que Cruzeiro será local ante Barcelona de Ecuador. Ambos partidos se jugarán el jueves 28 de mayo, desde las 21.30, en una definición que será determinante para el futuro del Xeneize en la Copa.