Qué resultados necesita Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

El Xeneize empató 1-1 ante Cruzeiro en La Bombonera y todavía depende de sí mismo, aunque el partido entre Universidad Católica y Barcelona puede condicionar su panorama.

Hoy 00:27

Boca empató 1-1 ante Cruzeiro en La Bombonera y dejó pasar una gran chance de acomodarse mejor en el Grupo D de la Copa Libertadores. Sin embargo, el Xeneize todavía depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó con 7 puntos, la misma cantidad que Universidad Católica, aunque el conjunto chileno todavía debe jugar este jueves ante Barcelona de Ecuador. Cruzeiro, por su parte, se mantiene como líder de la zona con 8 unidades.

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La principal certeza para Boca es clara: si le gana a Universidad Católica en la última fecha, se clasificará a octavos de final, sin depender de ningún otro resultado. Lo que no tiene garantizado es el primer puesto, ya que Cruzeiro podría mantenerse arriba si vence a Barcelona.

El partido de este jueves entre Universidad Católica y Barcelona será clave para ordenar el panorama. Si el equipo chileno gana, llegará a 10 puntos y dejará a Boca obligado a vencerlo en la última jornada. En cambio, si Barcelona gana, también se meterá en la pelea por el pase a octavos.

Qué necesita Boca para clasificar

Si le gana a Universidad Católica





Boca se clasificará a los octavos de final sin importar lo que ocurra entre Universidad Católica y Barcelona este jueves ni tampoco el resultado de Cruzeiro ante el equipo ecuatoriano en la última fecha.

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Si empata ante Universidad Católica

El escenario dependerá de lo que ocurra este jueves.

Si Universidad Católica le gana o empata a Barcelona, una igualdad en La Bombonera clasificará al equipo chileno y Boca quedará eliminado. Incluso si Cruzeiro pierde ante Barcelona, el Xeneize quedaría afuera por desempate olímpico.

Si Universidad Católica pierde ante Barcelona, Boca y el conjunto chileno llegarán a la última fecha con la misma cantidad de puntos. En ese caso, si Cruzeiro gana o empata ante Barcelona, Boca se clasificará por sistema olímpico en el desempate con los chilenos, ya que le ganó como visitante.

También puede darse otro escenario: si Universidad Católica pierde ante Barcelona y luego Boca empata con los chilenos, pero además Cruzeiro cae ante Barcelona, el equipo ecuatoriano será primero y habrá un triple empate por el segundo puesto. En ese caso, Boca se clasificaría por mejor diferencia de gol global.

Si pierde con Universidad Católica

Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

De esta manera, el camino del Xeneize no admite demasiados cálculos: ganar en la última fecha le garantiza el pase a octavos. Cualquier otro resultado lo dejará dependiendo de combinaciones y desempates.