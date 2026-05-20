Accidente en Salta: utilitaria se estrella en un aserradero

Un accidente vehicular ocurrido en Salta involucró a una utilitaria que perdió el control y colisionó contra un aserradero, en una zona conocida por su alta accidentalidad.

Hoy 01:17

Durante la mañana de este martes, se registró un fuerte choque en la intersección de Circunvalación Este y avenida Delgadillo, en el ingreso a Salta, en medio de un manto de niebla. Una utilitaria perdió el control y terminó dentro de una propiedad, específicamente un aserradero que ha sido escenario de numerosos siniestros.

El accidente se produjo cuando el conductor, según informes, se habría quedado dormido al volante, lo que llevó a la colisión con la vivienda. En el vehículo viajaban al menos tres personas, quienes resultaron con lesiones leves.

El inspector de Tránsito, Federico Cortéz, brindó detalles sobre el siniestro, señalando que el vehículo venía a alta velocidad y que el conductor no pudo reaccionar a tiempo, incluso ante la presencia de un lomo de burro en la vía.

Cortéz también destacó que, afortunadamente, solo hubo daños materiales tanto en el rodado como en la vivienda afectada. Sin embargo, el vehículo no contaba con seguro, lo que llevó a su remisión al depósito de Tavella.

El resultado del test de alcoholemia realizado al conductor fue negativo, lo que permitió que su situación legal no se complicara más allá de la multa correspondiente. El conductor deberá presentarse ante el Tribunal de Faltas para regularizar su situación y solicitar la liberación de su vehículo.

El propietario del aserradero afectado se verá obligado a negociar los arreglos necesarios con el conductor del vehículo, conforme a lo informado por El Once TV, lo que plantea un nuevo desafío en este contexto de accidentes frecuentes en la zona.