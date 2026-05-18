Tigre empató con América de Cali y se jugará en la última fecha la clasificación en la Copa Sudamericana

El Matador igualó de visitante por 1-1 con el conjunto colombiano y sigue en la tercera posición del Grupo A. En la última fecha deberá vencer a Alianza Atlético y esperar el resultado del otro partido.

Hoy 01:49

Tigre igualó 1-1 ante América de Cali en su visita a Colombia, por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, y quedó con la obligación de ganar en la última jornada para seguir con chances de clasificación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Matador logró ponerse en ventaja gracias al gol de David Romero, pero el conjunto local reaccionó y llegó al empate por medio de Tomás Ángel, resultado que terminó dejando al equipo argentino en la tercera colocación de la zona.

Con este panorama, Tigre deberá jugarse todo en la última fecha, cuando reciba a Alianza Atlético en Victoria. El equipo necesita ganar sí o sí para mantener viva la ilusión de avanzar de ronda.

El empate en Cali dejó sabor a poco para el conjunto dirigido por Diego Dabove, que buscaba un triunfo clave como visitante para acomodarse mejor en el grupo. Ahora, la definición será en casa y con margen mínimo de error.

América de Cali, por su parte, rescató un punto importante como local y también llegará a la última fecha con expectativas dentro de una zona muy disputada.