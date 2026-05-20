Inicia el juicio oral por la muerte de Rubén 'Pocho' Oviedo en Jujuy

El juicio oral por la muerte de Rubén 'Pocho' Oviedo da inicio en Jujuy, donde Mauro Luciano Aredes es el único acusado de homicidio simple con dolo eventual.

Hoy 02:10

El juicio oral por la muerte de Rubén 'Pocho' Oviedo ha comenzado esta mañana en los Tribunales de Jujuy. Desde las 9, se lleva a cabo la primera audiencia del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido tras un accidente de tránsito.

Rubén Oviedo, de 77 años, fue víctima de un atropello el 13 de abril de 2019, cuando un motociclista lo embistió en la avenida Córdoba de la capital provincial. El conductor de la moto, Mauro Luciano Aredes, fue señalado como el único imputado en este caso.

Aredes enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual, lo que implica que se le acusa de actuar con un grado de culpabilidad en la muerte de Oviedo. En el momento del accidente, se registró que Aredes tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,25 g/l.

Este juicio representa un paso importante hacia la justicia para la familia de la víctima, que ha estado esperando durante más de siete años para que se lleve a cabo este proceso judicial. La prolongada internación de Oviedo tras el accidente, que culminó en su fallecimiento nueve meses después, ha sido un punto central en la discusión del caso.

La audiencia de hoy se realiza en un ambiente de expectativa, donde se espera que se presenten pruebas y testimonios que arrojen luz sobre los hechos ocurridos aquella trágica jornada. La comunidad local ha estado siguiendo de cerca este caso, que ha resonado en los medios de comunicación.

La defensa del acusado y la parte querellante se preparan para argumentar sus respectivos puntos de vista, mientras que el tribunal analizará las evidencias presentadas. Este proceso es crucial no solo para las partes involucradas, sino también para sentar un precedente en casos similares de homicidio vehicular en la región.