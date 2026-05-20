Pablo Guiñazú, a un paso de convertirse en el nuevo DT de Güemes

El exjugador de Talleres y la Selección Argentina es el principal apuntado por la dirigencia gaucha tras la renuncia de Juan Vita. Podría asumir este miércoles.

Hoy 01:43

Pablo “Cholo” Guiñazú tiene grandes chances de convertirse en el nuevo entrenador de Güemes. El exjugador aparece como el principal apuntado por la dirigencia gaucha para asumir el cargo tras la renuncia de Juan Vita.

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Si bien todavía no hay confirmación oficial, Guiñazú podría asumir este mismo miércoles al frente del plantel profesional y debutar el próximo domingo, cuando el Gaucho reciba a Patronato como local.

El exmediocampista tuvo pasos como entrenador por Atlético Tucumán, Sol de América de Paraguay y Talleres de Córdoba, club donde también dejó una fuerte huella como futbolista.

La posible llegada del Cholo se da en un momento delicado para Güemes, que viene de sufrir una dura derrota ante Colegiales en Munro. Ese resultado dejó al equipo en zona de descenso y precipitó la salida de Vita.

Ahora, la dirigencia busca cerrar rápidamente la llegada de un nuevo cuerpo técnico para intentar cambiar el rumbo futbolístico y afrontar una etapa clave de la temporada. Guiñazú aparece como el nombre elegido para asumir ese desafío.