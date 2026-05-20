Concepción: juicio abreviado para un ladrón reincidente

Alberto Martín Zamorano, condenado a ocho meses de prisión efectiva por robo y reincidencia, deberá indemnizar a la víctima con $300.000.

Hoy 01:16

En un juicio abreviado llevado a cabo en Concepción, Alberto Martín Zamorano, de 35 años y plomero de profesión, fue condenado a ocho meses de prisión efectiva por el delito de robo simple.

La fiscal auxiliar, Emilse Guevara, presentó el convenio de juicio abreviado ante el juez, en representación de la Unidad de Robos y Hurtos de Concepción, dirigida por Héctor Fabián Assad.

El ilícito ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando Zamorano, utilizando una motocicleta de 110 cc, ingresó a un domicilio en calle Francia al 900 de Concepción, apropiándose de varios objetos de valor.

Entre los artículos robados se encontraban un televisor, una planchita de cabello, una multiprocesadora, un juego de sábanas, una copia de la llave de la motocicleta de la víctima, dos pares de zapatillas y un estuche con anteojos de sol.

Posteriormente, el acusado regresó a la misma vivienda, intentando sustraer un secarropas, una conservadora y una bicicleta de niños, pero fue sorprendido por la pareja del dueño de casa.

Gracias a las pruebas presentadas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron su identificación, el juez homologó el convenio de juicio, que recibió la aceptación del damnificado.

Además de la pena de prisión, Zamorano deberá realizar un resarcimiento económico de $300.000 a la víctima afectada por sus delitos.