Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 14º
X
Espectaculos

Rolando Graña critica a Javier Milei en los Martín Fierro 2023

El periodista Rolando Graña dedicó su discurso de premiación en los Martín Fierro a criticar las declaraciones de Javier Milei sobre el periodismo en Argentina.

Hoy 19:17

El reconocido periodista Rolando Graña recibió el premio a la mejor labor periodística masculina en los Martín Fierro, donde no dudó en dedicar un mensaje contundente a Javier Milei y su actitud hacia el periodismo.

Durante su discurso, Graña destacó que el galardón llega en un momento crítico para el periodismo en Argentina, subrayando la difícil situación que enfrentan los comunicadores en el país.

El conductor de América Noticias y GPS expresó su preocupación al señalar que “no debe haber país en el mundo donde un presidente se jacte del odio a los periodistas”, refiriéndose a las constantes agresiones verbales que ha dirigido Milei hacia la prensa.

Graña, emocionado por el reconocimiento, apuntó que el público estaba observando a “uno de esos representantes del 95% de los periodistas que, según el Presidente, somos basuras humanas; ensobrados; mierdas y todas esas cosas que nos dedican todos los días”.

El periodista también compartió cifras alarmantes, indicando que, según un relevamiento de FOPEA, el presidente ha utilizado más de 60 tuits para insultar a los periodistas, afirmando que a esos ataques ellos responden con trabajo y dedicación.

El discurso de Graña fue recibido con una ovación entusiasta por parte del público presente, incluyendo a colegas como Nancy Pazos y Nelson Castro, quienes mostraron su apoyo a sus palabras.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Secuestran casi 14 kilos de cocaína escondida en una camioneta y valuada en 295 millones de pesos
  2. 2. Chañar Pozo de Abajo: la autopsia reveló múltiples lesiones y un golpe fatal en la cabeza de la niña de 10 años
  3. 3. Impactante choque en Ruta 34: un camión terminó destruido y un chofer quedó atrapado en la cabina
  4. 4. Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026
  5. 5. Qué resultado necesita Boca ante Cruzeiro y los distintos escenarios para clasificar a octavos de la Copa Libertadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT