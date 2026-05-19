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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 14º
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Con participación de José Emilio Neder, comenzó el Congreso Nacional del Partido Justicialista

El senador nacional y titular del PJ santiagueño integra la conducción del encuentro que se desarrolla en modalidad mixta, con 45 congresales de Santiago del Estero aportando al quórum.

Hoy 19:29
Congreso Nacional del PJ
Congreso Nacional del PJ
Congreso Nacional del PJ

El Congreso Nacional del Partido Justicialista comenzó a desarrollarse este martes bajo la conducción de su presidente, Gildo Insfrán, en el marco de una reunión de carácter mixto, con participación presencial y virtual.

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La Mesa Directiva se encuentra reunida en la histórica sede partidaria de la calle Matheu, en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto de los congresales participa vía Zoom desde las distintas provincias.

Por Santiago del Estero, que aporta 45 congresales al quórum, el senador nacional y titular del PJ local, José Emilio Neder, está presente en la sede porteña como miembro de la conducción.

En tanto, los demás congresales santiagueños participan conectados desde la sede central de Avenida Belgrano y desde distintas ciudades del interior provincial.

Al inicio del encuentro se aprobó la Memoria y Balance del ejercicio 2025. Además, comenzó el tratamiento de la situación partidaria en los distritos de Salta y Jujuy, cuyos interventores tienen previsto presentar informes ante los congresales.

TEMAS Partido Justicialista José Emilio Neder PJ

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