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Conmoción en Bandera: un hombre de 91 años murió tras un feroz ataque de abejas

El hecho ocurrió en una zona rural de Averías. Bomberos debieron ingresar con trajes especiales por la presencia del enjambre y el cuerpo fue trasladado a la morgue de Añatuya.

Hoy 20:14

Un trágico episodio conmocionó a la ciudad de Bandera, luego de que un hombre de 91 años muriera tras sufrir múltiples picaduras de abejas en una zona rural.

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La víctima fue identificada como Pascual Acosta, con domicilio en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, quien se encontraba de visita en Santiago del Estero desde abril.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 17.30, en una zona montuosa del establecimiento El Palatinado, ubicado a unos 37 kilómetros de Bandera, en la zona rural de Averías.

Según informaron fuentes policiales, una familiar del hombre alertó a las autoridades sobre la dramática situación.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 21 de Bandera y personal de Bomberos se dirigieron al lugar. Al llegar, constataron que el sector estaba rodeado por abejas, lo que dificultó el acceso.

Debido al riesgo, solo personal de Bomberos equipado con trajes especiales pudo ingresar a la zona montuosa para rescatar al hombre.

También intervino personal sanitario de la posta de Averías. La enfermera Yanina Contreras confirmó el fallecimiento de Acosta una vez que fue retirado del área afectada por el enjambre.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Añatuya, mientras la Policía tomó testimonios a familiares y continuó con las actuaciones correspondientes.

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