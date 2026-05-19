La Municipalidad convocó a la cobertura de cargos de docentes en sus jardines de infantes

Se realizará el próximo viernes 22 de mayo a las 08:30.

Hoy 21:01

La Supervisión de Jardines de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital convocó al acto de opción para la designación de cargos docentes, que se realizará el próximo viernes 22 de mayo, a las 08:30 horas.

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Los cargos a designar son maestras de sección a partir del orden N° 96 puntaje 51,71: Un cargo de maestra de sección suplente para el turno tarde en Jardín 6; un cargo de maestra de sección suplente para el turno mañana en el Jardín 11; un cargo de maestra de sección para el turno mañana en el Jardín 17 y un cargo de maestra de sección suplente para el turno mañana en el Jardín 23.

Para maestra de Música del L.O.M. Extraordinario 2026 para Jardín "Papa Francisco" a partir del Nº de orden 2 y puntaje 20,84: un cargo de maestra de música interina para turno mañana y turno tarde en el Jardín N* 27.

El acto se realizará en el Salón 1° piso -Block 1 Complejo Parque Norte (Belgrano N° 800 entre Constitución y Ameghino). Requisitos para la opción: Apto Médico, original y copia (con validez de dos años), Declaración Jurada Municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines) que se descarga en: https://drive.google.com/file/d/17sWDJxD3hy4vkePmBK1cd7pca9NhOSSI/view?usp=drive_link