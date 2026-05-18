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Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

El Malevo pagó caro sus errores, fue derrotado categóricamente por 4-1 en su visita al mítico estadio Centenario y culminó su primera participación en el certamen internacional.

Hoy 21:38
Riestra Torque

Deportivo Riestra quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras sufrir una dura derrota por 4-1 ante Montevideo City Torque, en Uruguay, por la quinta fecha del Grupo F.

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El partido comenzó de la peor manera para el equipo argentino. A los 7 minutos, el arquero Ignacio Arce no pudo contener un centro desde la izquierda y la pelota terminó dentro de su propio arco, en el primer gol en contra de la noche.

El segundo golpe llegó a los 27 minutos, también por una acción desafortunada. Jonatan Goitía intentó rechazar la pelota, pero terminó metiéndola en su propio arco y amplió la ventaja para el conjunto local.

Más adelante, Salomón Rodríguez marcó el tercero para Montevideo City Torque y dejó muy cuesta arriba el partido para Riestra. El equipo dirigido por Guillermo Duró logró descontar a través de Alexander Díaz, aunque no le alcanzó para meterse nuevamente en juego.

Sobre el final, Eduardo Aguero apareció con un cabezazo letal para sellar el 4-1 definitivo y confirmar la clasificación del conjunto uruguayo a la próxima ronda del certamen.

Con este resultado, Riestra quedó en el tercer lugar del Grupo F con 4 puntos, pero sin posibilidades de alcanzar siquiera el puesto de repechaje. De esta manera, el Malevo se despidió de la competencia internacional a una fecha del cierre de la fase de grupos.

Montevideo City Torque, en cambio, se mantiene como líder de la zona con 12 unidades, producto de cuatro victorias y una sola derrota, justamente ante Riestra en el Nuevo Gasómetro.

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