¿Hubo apretada? La barra de Boca visitó al plantel antes del partido ante Cruzeiro

Integrantes de La 12 se acercaron al hotel de concentración en Ezeiza para hablar con los jugadores en la previa del partido por Copa Libertadores.

Hoy 22:21

En la previa del partido clave ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, la barra de Boca visitó al plantel en el hotel donde el equipo se encontraba concentrado en Ezeiza.

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El encuentro se dio durante la noche del lunes en el hotel Marriott, antes del duelo de este martes por la quinta fecha del Grupo D, un partido determinante para las aspiraciones del Xeneize en el certamen continental.

Según informó Gustavo Grabia en TyC Sports, la charla se desarrolló en buenos términos, aunque algunos futbolistas no se habrían sentido cómodos con la situación.

De la reunión participaron prácticamente todos los jugadores concentrados por Claudio Úbeda para el encuentro ante el conjunto brasileño. Del otro lado estuvieron integrantes de los tres grupos que tienen peso dentro de La 12, vinculados a Rafael Di Zeo, Mauro Martín y Marcelo Aravena.

La intención de la barra, de acuerdo con lo señalado, habría sido transmitir apoyo al plantel en la previa de un partido que puede marcar el futuro de Boca en la Libertadores. Sin margen de error, el equipo necesita un buen resultado para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por la clasificación.

El mensaje, según la misma información, no habría tenido tono de amenaza, sino de respaldo. Sin embargo, la presencia de la barra en la concentración generó cierta incomodidad en parte del plantel, especialmente por el contexto y la importancia del partido.