“Lo que viene va a ser tan bueno...”: el posteo de Otamendi que ilusiona al mundo River

El defensor campeón del mundo quedó libre de Benfica y definirá su futuro después del Mundial. El Millonario ya le hizo una propuesta por 18 meses.

Hoy 22:16

Nicolás Otamendi volvió a ilusionar a los hinchas de River con un sugerente posteo en redes sociales, en medio de las versiones que lo vinculan con el club de Núñez para después del Mundial.

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El defensor campeón del mundo ya no tiene vínculo contractual con Benfica y disputará la próxima Copa del Mundo en condición de libre. Una vez finalizado el certamen, definirá su futuro, con una propuesta del Millonario sobre la mesa.

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River le ofreció un contrato por 18 meses y en la dirigencia esperan una respuesta positiva. Aunque la decisión final llegará después del Mundial, el deseo del jugador de vestir la banda roja alimenta la expectativa.

En ese contexto, Otamendi publicó una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas riverplatenses: “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender por qué tuviste que esperar”.

Además, el zaguero citó en su publicación de Instagram el Salmo 25:3, que expresa: “Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; serán avergonzados los que se rebelan sin causa”. El mensaje fue interpretado por muchos fanáticos como una señal sobre lo que podría venir en su carrera.

El ex Vélez también tiene propuestas de Valencia y del fútbol de Arabia Saudita, ambas superiores en lo económico a la oferta de River. Sin embargo, en Núñez confían en que el deseo personal de Otamendi pueda pesar más que el dinero.

El defensor dejó Benfica en un nivel alto. Durante la temporada 2025-26 disputó 46 partidos, participó de forma directa en siete goles y conquistó la Supercopa de Portugal.

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Incluso José Mourinho, entrenador del conjunto portugués, reconoció que intentó retenerlo, aunque dejó en claro que respetará su decisión.

“Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos”, señaló el técnico.

Mientras tanto, River espera. Y el posteo de Otamendi no hizo más que encender aún más la ilusión de los hinchas, que sueñan con ver al campeón del mundo con la camiseta del Millonario.