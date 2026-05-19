Secuestran casi 14 kilos de cocaína escondida en una camioneta y valuada en 295 millones de pesos

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34. El conductor quedó detenido e incomunicado.

Hoy 06:33

En el marco de un operativo de control y prevención del narcotráfico, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron casi 14 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en una camioneta. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción del departamento Banda.

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El operativo fue llevado a cabo por personal de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, mientras realizaban controles de seguridad vial en el paraje El Pichi, a la altura del kilómetro 748.

Durante la tarde, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta tipo pick up para una inspección de rutina. En el proceso de revisión, y mediante el uso de un escáner portátil, detectaron imágenes compatibles con paquetes ocultos en sectores estructurales del vehículo, específicamente en los parantes traseros y centrales.

Ante esta situación, los gendarmes profundizaron la requisa y lograron extraer diez paquetes amorfos, los cuales fueron sometidos a pruebas de campo, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia secuestrada fue de 13 kilos con 890 gramos, con un valor estimado de 295 millones de pesos.

Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó el secuestro de la droga y del vehículo, así como la detención del conductor, quien permanece incomunicado mientras avanza la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.