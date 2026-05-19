Presentan un nuevo avance de “Lanterns”, la serie de DC centrada en los Linterna Verde

La producción, que se estrenará el 17 de agosto, sigue a dos Linternas Verdes en una investigación criminal en la Tierra con implicancias mayores.

Hoy 07:26

La plataforma HBO Max difundió un nuevo avance de “Lanterns”, la serie original desarrollada junto a DC Studios y Warner Bros. Television, basada en los personajes de DC Comics.

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La historia sigue a John Stewart, un nuevo recluta del cuerpo de Linternas Verdes, y al experimentado Hal Jordan, quienes trabajan como policías intergalácticos. Ambos se ven involucrados en un misterio criminal en la Tierra, mientras investigan un asesinato ocurrido en el corazón de Estados Unidos.

El elenco está encabezado por Aaron Pierre en el papel de John Stewart y Kyle Chandler como Hal Jordan. También participan Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan y Ulrich Thomsen, entre otros.

El primer episodio fue escrito por Damon Lindelof, Tom King y Chris Mundy, quien además se desempeña como showrunner. La dirección de los dos primeros episodios está a cargo de James Hawes, mientras que el resto de la temporada contará con episodios dirigidos por Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov.

Mundy cuenta con experiencia en series como Ozark y True Detective, mientras que Tom King es reconocido por su trabajo en cómics como Batman y Vision. Por su parte, Lindelof es conocido por su labor en producciones como Lost, The Leftovers y Watchmen.

El personaje de Hal Jordan ya había sido llevado al cine por Ryan Reynolds en Green Lantern, dirigida por Martin Campbell.

“Lanterns” se estrenará el próximo 17 de agosto, consolidándose como una de las principales apuestas televisivas de DC para este año.