Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Jana y podría complicar a Leopoldo Luque

La hija del exfutbolista volverá a presentarse ante el tribunal de San Isidro. En el juicio que fue anulado, apuntó contra el equipo médico, habló del deterioro de su padre y aseguró que la familia confiaba en las decisiones de los profesionales que lo trataban.

Hoy 08:14

Jana Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, se presentará este martes ante el Tribunal de San Isidro en una nueva audiencia del segundo juicio oral por la muerte del exfutbolista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, deberán terminar sus declaraciones los imputados Leopoldo Luque y Carlos Díaz, luego de la fuerte tensión que marcó la última jornada con Gianinna Maradona y el neurocirujano como protagonistas.

La audiencia del jueves terminó en medio de gritos, llanto y mucha tensión dentro de la sala. Todo ocurrió cuando Luque mostró imágenes del cuerpo de Maradona durante su exposición. La situación impactó de lleno en Gianinna, que se quebró frente al tribunal y tuvo que ser contenida por su familia.

Días antes de ese episodio, la hija de Diego había declarado durante varias horas y apuntó directamente contra Luque por el tratamiento médico que recibió su padre en la internación domiciliaria de Tigre. También cuestionó decisiones tomadas por el equipo de salud y relató cómo fueron los últimos días del exfutbolista.

Tras el escándalo, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio y dejó pendiente la continuidad de las declaraciones de Luque y Díaz, dos de los siete imputados que tiene la causa.

Ambos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Ahora será el turno de Jana Maradona, que podría aportar detalles sobre el vínculo de la familia con los médicos y sobre cómo vivió el entorno de Diego durante los días previos a su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Ella fue una de las que firmó el documento de la externación antes de ser llevado a la casa de Tigre, donde falleció.

Qué declaró Jana en el juicio anterior

El debate se desarrolla en San Isidro y volvió a comenzar este año después de que el primer juicio fuera anulado por el escándalo que involucró a la exjueza Julieta Makintach, apartada por autorizar la grabación de un documental titulado “Justicia Divina”.

Jana fue una de las hijas de Diego que alcanzó a declarar antes de que el juicio quedara suspendido. En esa oportunidad, sostuvo que veía a Diego “desmejorado”, contó que había dificultades para comunicarse con él y aseguró que la familia confiaba en las decisiones del equipo médico encabezado por Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

También relató que la modalidad de internación en la casa del barrio San Andrés les fue presentada como la mejor opción para la recuperación del exfutbolista después de la operación por el hematoma subdural.

Según trascendió de aquella audiencia, Jana dijo que la familia no tenía conocimientos médicos y que por eso seguían las recomendaciones de los profesionales.