"El próximo año no se definirá la continuidad de Milei, sino la del rumbo económico"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este martes.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que, de acuerdo a un informe de la consultora Isonomía, las próximas elecciones no girarán en torno a la continuidad o no de Javier Milei, sino al respaldo del rumbo económico actual.

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Durante su columna de este martes en Radio Panorama, el analista sostuvo que “el año que viene no se define Milei sí o no, sino si este rumbo económico sí o no”, marcando un cambio en la lógica del debate político. En ese sentido, destacó el rol de los votantes más jóvenes: “los menores de 40 años no quieren cambiar el rumbo económico, quieren que se mantenga”.

Granados también se refirió al escenario político en la provincia de Buenos Aires, donde comenzó a instalarse la comparación entre Axel Kicillof y el propio Milei. Según indicó, la aparición de carteles con esa consigna genera conformidad dentro del oficialismo, en un contexto donde el gobernador mantiene tensiones con sectores del kirchnerismo.

“El peronismo siempre tuvo un solo jefe”, remarcó, y planteó dudas sobre el liderazgo actual del espacio. En esa línea, señaló que la falta de alineamiento de Kicillof con Cristina Fernández de Kirchner abre interrogantes sobre quién conduce realmente el movimiento.

En materia económica, el analista también abordó recientes definiciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Según explicó, aún existen restricciones para que las empresas accedan al mercado de cambios, aunque las personas físicas sí pudieron comprar dólares en gran cantidad.

Además, advirtió sobre la situación del sistema financiero: “las billeteras virtuales deben mucho dinero, pidieron mucha plata y con tasas altísimas”, lo que podría generar tensiones si no se estabiliza el contexto.

Por otro lado, Granados consideró que herramientas como las compras en 12 cuotas perdieron sentido en el actual escenario, al señalar que eran útiles en contextos de alta inflación, donde permitían licuar deudas, algo que hoy ya no ocurre.

Finalmente, se refirió al debate sobre la autonomía del Banco Central. Si bien reconoció que formalmente se habla de independencia, sostuvo que en la práctica “nunca se hizo, siempre siguió órdenes del Ejecutivo”, poniendo en duda la efectividad real de esa separación institucional.

De cara al próximo año electoral, el análisis sugiere que la discusión de fondo estará centrada en el modelo económico y su continuidad, más allá de los nombres propios que compitan en las urnas.