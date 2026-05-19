Mailín: un auto se incendió por completo y generó temor por una posible explosión de GNC

Momentos de tensión se vivieron en la madrugada de este martes en la localidad de Villa Mailín, donde un automóvil fue consumido por un incendio de gran magnitud que generó preocupación entre los vecinos por la presencia de un tubo de GNC.

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Según informaron fuentes policiales, el fuego se habría iniciado de manera repentina mientras el vehículo se encontraba estacionado, y en pocos minutos las llamas lo envolvieron por completo.

La situación generó alarma debido al riesgo de explosión del sistema de gas, lo que motivó un rápido despliegue de personal policial y una dotación de Bomberos, que trabajó intensamente para sofocar el foco ígneo y evitar que el hecho pase a mayores.

A pesar del operativo, el automóvil sufrió daños totales en su estructura. No se registraron personas heridas.

En el lugar se realizaron las pericias correspondientes para determinar el origen del incendio, y no se descarta ninguna hipótesis. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía y la Justicia.