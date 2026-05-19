La Unión Europea lanza curso gratuito de francés A1 para principiantes

La Unión Europea ofrece un curso gratuito de francés A1, ideal para principiantes que desean aprender el idioma de manera flexible y online.

Hoy 10:10

La Unión Europea ha puesto a disposición de los interesados un curso gratuito de francés A1 que permite a los principiantes aprender el idioma de forma accesible y eficiente.

Este programa, disponible en la plataforma EU Academy, se titula My French Course A1 y está diseñado para quienes buscan adquirir habilidades básicas en francés, tales como presentarse, realizar pedidos en restaurantes y mantener conversaciones sencillas.

El curso gratuito de francés A1 es una formación introductoria ideal para aquellos que aún no dominan frases simples ni expresiones cotidianas. Se enfoca en desarrollar habilidades comunicativas y lingüísticas que son esenciales en situaciones prácticas.

La descripción del curso en EU Academy resalta que la experiencia de aprendizaje está basada en tareas reales, lo que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos cotidianos. Esto significa que no solo se trata de memorizar vocabulario, sino de utilizar el francés en interacciones reales.

Entre los temas que se abordan en el curso se encuentran presentaciones personales, intereses personales y situaciones comunes, como hacer un pedido en un restaurante. Hay actividades que simulan situaciones del día a día, lo que facilita un aprendizaje más práctico y efectivo.

El curso está pensado específicamente para principiantes, sin requerir experiencia previa en el idioma. El nivel A1 es el punto de partida en el aprendizaje de una lengua, donde los estudiantes aprenden saludos, frases cortas y vocabulario básico.

Además, uno de los atractivos del curso es que al finalizarlo con éxito, los participantes reciben un certificado de participación dentro de la plataforma. Este certificado acredita la finalización del curso, aunque no debe confundirse con un examen oficial como el DELF.