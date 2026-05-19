Abren la tercera convocatoria de "La Bibliodera", el concurso de cuentos de terror para jóvenes

La iniciativa impulsada por la Dirección de la Juventud invita a niños, adolescentes y jóvenes a participar con relatos de terror y microficción. La inscripción estará abierta hasta el 15 de agosto.

Hoy 11:04

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital lanzó la tercera edición de “La Bibliodera”, el concurso de cuentos de terror y microficción que se consolidó como un espacio de encuentro para jóvenes escritores, lectores y amantes de las historias inquietantes.

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Bajo una propuesta que combina creatividad y oscuridad, el certamen vuelve a abrir sus páginas con una invitación sugerente: desde el fondo de los cuentos, algo regresa en busca de tinta, sombras y criaturas nacidas de la imaginación.

La convocatoria estará abierta desde el 16 de mayo hasta el 15 de agosto de 2026 a las 23:59, y no se aceptarán trabajos enviados fuera de ese plazo.

El concurso se organiza en dos categorías:

Categoría A: niños y adolescentes de 10 a 14 años.

niños y adolescentes de 10 a 14 años. Categoría B: jóvenes de 15 a 25 años.

La propuesta tiene como objetivo fomentar la escritura creativa y dar lugar a nuevas voces dentro del género del terror, la fantasía y lo extraño, alentando a los participantes a explorar monstruos, leyendas y miedos a través de la literatura.

Quienes deseen participar podrán inscribirse a través de los siguientes formularios:

De esta manera, “La Bibliodera” renueva su apuesta por la literatura joven, convocando a nuevas generaciones a dar vida a sus propios universos oscuros y compartir sus historias.