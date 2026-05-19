Abren la tercera convocatoria de "La Bibliodera", el concurso de cuentos de terror para jóvenes

La iniciativa impulsada por la Dirección de la Juventud invita a niños, adolescentes y jóvenes a participar con relatos de terror y microficción. La inscripción estará abierta hasta el 15 de agosto.
La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital lanzó la tercera edición de “La Bibliodera”, el concurso de cuentos de terror y microficción que se consolidó como un espacio de encuentro para jóvenes escritores, lectores y amantes de las historias inquietantes.
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Bajo una propuesta que combina creatividad y oscuridad, el certamen vuelve a abrir sus páginas con una invitación sugerente: desde el fondo de los cuentos, algo regresa en busca de tinta, sombras y criaturas nacidas de la imaginación.
La convocatoria estará abierta desde el 16 de mayo hasta el 15 de agosto de 2026 a las 23:59, y no se aceptarán trabajos enviados fuera de ese plazo.
El concurso se organiza en dos categorías:
La propuesta tiene como objetivo fomentar la escritura creativa y dar lugar a nuevas voces dentro del género del terror, la fantasía y lo extraño, alentando a los participantes a explorar monstruos, leyendas y miedos a través de la literatura.
Quienes deseen participar podrán inscribirse a través de los siguientes formularios:
De esta manera, “La Bibliodera” renueva su apuesta por la literatura joven, convocando a nuevas generaciones a dar vida a sus propios universos oscuros y compartir sus historias.