Se realizará el 3° Encuentro de Adoradores en la Capilla Nuestra Señora de Luján

La comunidad católica llevará adelante este sábado 23 una nueva edición del Encuentro de Adoradores, un espacio de fe y formación espiritual que busca profundizar en la adoración eucarística bajo el lema “Lo que se celebra en el altar, se contempla en la Adoración”.

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La actividad se desarrollará en la Capilla Nuestra Señora de Luján, ubicada en Capitán del Castaño 422, en el barrio Rivadavia, a partir de las 16 horas, y está destinada a fieles de toda la comunidad que deseen participar, tanto quienes ya forman parte de la adoración como aquellos que quieran acercarse por primera vez.

En esta tercera edición se abordará la Santa Misa como eje central de reflexión, con especial énfasis en la liturgia de la Eucaristía y la enseñanza sobre la presencia real de Cristo, uno de los pilares fundamentales de la fe católica.

Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta que busca fortalecer la vida comunitaria a través de la oración, la formación y el encuentro fraterno entre los participantes.

Asimismo, se invitó a los asistentes a compartir un momento de convivencia, por lo que se solicita llevar mate y algo para compartir durante la jornada.

La participación es libre y abierta a toda la comunidad, y se espera una importante concurrencia de fieles. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3855-122891 (Liliana).

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario.