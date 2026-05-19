Joven con pedido de captura vigente fue detenido tras intentar escapar en Añatuya

La rápida reacción de la patrulla impidió que el hombre escapara y quedó a disposición de la Justicia local.

Hoy 11:30

Un operativo de prevención en el barrio Villa Abregú terminó con la detención de un joven identificado como Aseguin, alias “Corota”, quien intentó evadir a la policía al notar la presencia de la patrulla de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya.

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El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos de rutina por la zona y divisaron a un grupo de personas en la esquina de las calles Ernesto Abregú y Gorostidi. Al percatarse de la proximidad del móvil policial, Aseguin emprendió una veloz carrera para escapar.

La rápida reacción de los efectivos permitió interceptarlo a pocos metros, tras un breve forcejeo. Luego de ser reducido, el joven fue identificado y, al consultar la base de datos policial, se confirmó que contaba con un pedido de comparendo técnico emitido por la Comisaría 41.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la dependencia local, donde quedó incomunicado y a disposición de la Justicia de Añatuya para responder por las causas pendientes.