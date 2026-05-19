Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 13º
X
Policiales

Joven con pedido de captura vigente fue detenido tras intentar escapar en Añatuya

La rápida reacción de la patrulla impidió que el hombre escapara y quedó a disposición de la Justicia local.

Hoy 11:30

Un operativo de prevención en el barrio Villa Abregú terminó con la detención de un joven identificado como Aseguin, alias “Corota”, quien intentó evadir a la policía al notar la presencia de la patrulla de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos de rutina por la zona y divisaron a un grupo de personas en la esquina de las calles Ernesto Abregú y Gorostidi. Al percatarse de la proximidad del móvil policial, Aseguin emprendió una veloz carrera para escapar.

La rápida reacción de los efectivos permitió interceptarlo a pocos metros, tras un breve forcejeo. Luego de ser reducido, el joven fue identificado y, al consultar la base de datos policial, se confirmó que contaba con un pedido de comparendo técnico emitido por la Comisaría 41.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la dependencia local, donde quedó incomunicado y a disposición de la Justicia de Añatuya para responder por las causas pendientes.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan las causas de un accidente que dejó a un motociclista herido sobre Lugones
  2. 2. Secuestran casi 14 kilos de cocaína escondida en una camioneta y valuada en 295 millones de pesos
  3. 3. Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026
  4. 4. Juan Vita presentó la renuncia y dejó de ser el técnico de Güemes
  5. 5. VIDEO | De La Barra del 7 al mundo: Pacifi ganó el Red Bull Dance Your Style y representará a la Argentina en Suiza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT