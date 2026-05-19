Liga Santiagueña: se programó la sexta fecha con tres clásicos que se roban las miradas

El ente madre del fútbol local dio a conocer cómo se jugará el próximo capítulo del torneo local.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este martes la programación de la sexta fecha del Torneo Anual de Primera División “Juan Carlos Paz” y del certamen de Reserva “Luis Américo Valoy”, que comenzará el próximo viernes y se extenderá durante varios días.
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La jornada tendrá como principal atractivo tres clásicos importantes del fútbol santiagueño: el enfrentamiento entre Mitre y Central Córdoba, el clásico bandeño entre Central Argentino y Sarmiento y el duelo de Forres entre Atlético Forres y Defensores de Forres.
El choque más esperado será el que protagonizarán el Aurinegro y el Ferroviario, programado para el viernes 29 en el predio CAM número 2 de La Banda. El encuentro se jugará a puertas cerradas y tendrá inicio a las 16 en Primera División, mientras que Reserva comenzará a las 14.
En tanto, el clásico de La Banda entre Central Argentino y Sarmiento se disputará el miércoles 27 en el estadio "Osvaldo Juárez", con público local. Reserva arrancará a las 20 y Primera División desde las 22.
Por su parte, el clásico de Forres entre Atlético Forres y Defensores de Forres se jugará el domingo 24, con horarios matutinos: 9.30 en Reserva y 11.30 en Primera.
Viernes 22
Viernes 29
Lunes 25
Martes 26
Miércoles 27
Viernes 22
Domingo 24
Lunes 25