Liga Santiagueña: se programó la sexta fecha con tres clásicos que se roban las miradas

El ente madre del fútbol local dio a conocer cómo se jugará el próximo capítulo del torneo local.

Hoy 12:21

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este martes la programación de la sexta fecha del Torneo Anual de Primera División “Juan Carlos Paz” y del certamen de Reserva “Luis Américo Valoy”, que comenzará el próximo viernes y se extenderá durante varios días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada tendrá como principal atractivo tres clásicos importantes del fútbol santiagueño: el enfrentamiento entre Mitre y Central Córdoba, el clásico bandeño entre Central Argentino y Sarmiento y el duelo de Forres entre Atlético Forres y Defensores de Forres.

El choque más esperado será el que protagonizarán el Aurinegro y el Ferroviario, programado para el viernes 29 en el predio CAM número 2 de La Banda. El encuentro se jugará a puertas cerradas y tendrá inicio a las 16 en Primera División, mientras que Reserva comenzará a las 14.

En tanto, el clásico de La Banda entre Central Argentino y Sarmiento se disputará el miércoles 27 en el estadio "Osvaldo Juárez", con público local. Reserva arrancará a las 20 y Primera División desde las 22.

Por su parte, el clásico de Forres entre Atlético Forres y Defensores de Forres se jugará el domingo 24, con horarios matutinos: 9.30 en Reserva y 11.30 en Primera.

Programación completa de la fecha 6

Zona Capital

Viernes 22

Unión Santiago vs. Comercio

Cancha: Unión Santiago

Horarios: 15 Primera / 17 Reserva

Viernes 29

Mitre vs. Central Córdoba

Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda)

Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

A puertas cerradas

Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda) Horarios: 14 Reserva / 16 Primera A puertas cerradas Güemes vs. Yanda

A confirmar

Zona Banda

Lunes 25

Instituto Santiago vs. Villa Unión

Cancha: Villa Unión

Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

Martes 26

Vélez de San Ramón vs. Agua y Energía

Cancha: Vélez

Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

Miércoles 27

Central Argentino vs. Sarmiento

Cancha: Central Argentino

Horarios: 20 Reserva / 22 Primera

Con público local

Zona Robles

Viernes 22

Sportivo Fernández vs. Independiente de Beltrán

Cancha: Sportivo Fernández

Horarios: 13 Reserva / 15 Primera

Domingo 24

Atlético Forres vs. Defensores de Forres

Cancha: Atlético Forres

Horarios: 9.30 Reserva / 11.30 Primera

Lunes 25