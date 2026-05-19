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Liga Santiagueña: se programó la sexta fecha con tres clásicos que se roban las miradas

El ente madre del fútbol local dio a conocer cómo se jugará el próximo capítulo del torneo local.

Hoy 12:21

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este martes la programación de la sexta fecha del Torneo Anual de Primera División “Juan Carlos Paz” y del certamen de Reserva “Luis Américo Valoy”, que comenzará el próximo viernes y se extenderá durante varios días.

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La jornada tendrá como principal atractivo tres clásicos importantes del fútbol santiagueño: el enfrentamiento entre Mitre y Central Córdoba, el clásico bandeño entre Central Argentino y Sarmiento y el duelo de Forres entre Atlético Forres y Defensores de Forres.

El choque más esperado será el que protagonizarán el Aurinegro y el Ferroviario, programado para el viernes 29 en el predio CAM número 2 de La Banda. El encuentro se jugará a puertas cerradas y tendrá inicio a las 16 en Primera División, mientras que Reserva comenzará a las 14.

En tanto, el clásico de La Banda entre Central Argentino y Sarmiento se disputará el miércoles 27 en el estadio "Osvaldo Juárez", con público local. Reserva arrancará a las 20 y Primera División desde las 22.

Por su parte, el clásico de Forres entre Atlético Forres y Defensores de Forres se jugará el domingo 24, con horarios matutinos: 9.30 en Reserva y 11.30 en Primera.

Programación completa de la fecha 6

Zona Capital

Viernes 22

  • Unión Santiago vs. Comercio
    Cancha: Unión Santiago
    Horarios: 15 Primera / 17 Reserva

Viernes 29

  • Mitre vs. Central Córdoba
    Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda)
    Horarios: 14 Reserva / 16 Primera
    A puertas cerradas
  • Güemes vs. Yanda
    A confirmar

Zona Banda

Lunes 25

  • Instituto Santiago vs. Villa Unión
    Cancha: Villa Unión
    Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

Martes 26

  • Vélez de San Ramón vs. Agua y Energía
    Cancha: Vélez
    Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

Miércoles 27

  • Central Argentino vs. Sarmiento
    Cancha: Central Argentino
    Horarios: 20 Reserva / 22 Primera
    Con público local

Zona Robles

Viernes 22

  • Sportivo Fernández vs. Independiente de Beltrán
    Cancha: Sportivo Fernández
    Horarios: 13 Reserva / 15 Primera

Domingo 24

  • Atlético Forres vs. Defensores de Forres
    Cancha: Atlético Forres
    Horarios: 9.30 Reserva / 11.30 Primera

Lunes 25

  • Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández
    Cancha: Unión de Beltrán
    Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

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