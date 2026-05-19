Personal de Nutrición Comunitaria fue capacitado sobre la manipulación de alimentos

La formación estuvo a cargo del INTA y tuvo como objetivo reforzar conocimientos sobre higiene, prevención de riesgos y seguridad alimentaria.

Hoy 12:51

El personal de la Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial participó de una jornada de capacitación sobre manipulación de alimentos dictada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

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En este sentido, desde el área se destacó la importancia de generar instancias formativas que promuevan prácticas responsables en la manipulación de alimentos, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud pública.

El principal objetivo de la propuesta fue brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan identificar riesgos y peligros asociados a la manipulación de alimentos, así como también reconocer las enfermedades transmitidas por los mismos.

Asimismo, se busca fortalecer conocimientos sobre medidas de prevención, higiene y control que garanticen la inocuidad alimentaria en cada etapa del proceso productivo y comercial. Además, la capacitación promueve una mayor conciencia sobre la responsabilidad individual y colectiva en el manejo de alimentos.