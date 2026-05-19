Susto en La Banda: un colectivo de la línea 6 casi cae al Canal por un desperfecto mecánico

El rápido accionar del chofer evitó que el incidente derivara en un accidente con víctimas.

Hoy 13:38

Un colectivo de la línea 6 protagonizó un incidente hoy al mediodía en la ciudad de La Banda, cuando una falla mecánica puso en riesgo la seguridad de los pasajeros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en la intersección de Avenida Belgrano y Canal.

De acuerdo con los datos recabados, el colectivo presentó una rotura en el sistema de dirección, lo que obligó al conductor a maniobrar con rapidez para evitar que el rodado cayera al Canal.

Gracias a la pericia del chofer, el colectivo se detuvo a pocos metros de la acequia, evitando así un accidente de mayores proporciones.

El incidente provocó momentos de angustia entre los pasajeros, quienes fueron asistidos en el lugar por personal policial de la Comisaría 15°, que acudió inmediatamente tras recibir el aviso. No se registraron personas heridas, y las autoridades verificaron el estado del vehículo antes de permitir su remolque.