Con la mente en la final, River pondrá un equipo alternativo ante Bragantino por la Sudamericana

Con la cabeza puesta en la final del Torneo Apertura, River recibirá este miércoles a Bragantino por la Copa Sudamericana con un equipo completamente alternativo. La decisión de Eduardo Coudet es no arriesgar a ninguno de sus habituales titulares de cara al partido decisivo del domingo ante Belgrano.

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La cómoda posición del Millonario en la cima del Grupo H le permite administrar cargas y preservar futbolistas en una semana clave. Por eso, el duelo ante el conjunto brasileño aparece como una oportunidad para que los suplentes sumen minutos y para que el cuerpo técnico evalúe alternativas.

El panorama físico terminó de condicionar la planificación. A las lesiones de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, sufridas ante Rosario Central, se sumó esta semana el desgarro de Matías Viña. Con ese escenario, Coudet entiende que el plantel llegó al límite y no quiere correr riesgos.

Además, apenas cuatro días después del compromiso internacional, River jugará la final del Apertura en Córdoba. Por eso, el entrenador apostará por una rotación profunda, con once cambios respecto del equipo que viene de eliminar a Rosario Central.

Entre los nombres que podrían regresar a la titularidad aparecen futbolistas de experiencia como Franco Armani, Germán Pezzella y Paulo Díaz. El arquero volvería a jugar después de varios meses de inactividad y disputaría apenas su segundo partido del año.

También tendrían protagonismo algunos juveniles y futbolistas con menos rodaje, como Ian Subiabre, Facundo González y Ulises Giménez. En el mediocampo, una de las dudas pasa por Lucas Silva o Kevin Castaño.

La situación de Silva será seguida de cerca, ya que podría tener chances de ser titular en la final ante Belgrano por la lesión de Aníbal Moreno. En ese contexto, Kevin Castaño aparece como una alternativa para el partido de Copa.

Aunque la formación se terminará de definir en la última práctica, la idea inicial es presentar un equipo renovado para que los titulares lleguen en óptimas condiciones al duelo del domingo y, al mismo tiempo, los suplentes puedan ganar ritmo competitivo.

El posible equipo de River ante Bragantino sería con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.