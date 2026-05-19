Tafí Viejo, verdor sin tiempo, conquista los Martín Fierro 2026

La serie tucumana Tafí Viejo, verdor sin tiempo, se destacó en los Martín Fierro 2026 al recibir premios por Mejor Ficción, Mejor Dirección y Mejor Actor, consolidándose como un referente de la televisión argentina.

Hoy 15:30

La serie tucumana Tafí Viejo, verdor sin tiempo tuvo una noche memorable en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, donde obtuvo tres estatuillas y se posicionó como una de las producciones más relevantes de la televisión argentina. La ficción se alzó con los premios en las categorías Mejor Ficción, Mejor Dirección para Eduardo Pinto y Mejor Actor para Luciano Cáceres.

La ceremonia, organizada por APTRA, tuvo lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires y reunió a destacados artistas de la televisión nacional. En este prestigioso evento, la serie, producida completamente en Tucumán, logró imponerse ante grandes producciones nacionales, lo que reafirma el crecimiento de las producciones audiovisuales en el interior del país.

Con seis nominaciones a su nombre, incluyendo Mejor Actriz, Revelación y Mejor Guion, Tafí Viejo, verdor sin tiempo se convirtió en una de las grandes sorpresas del año, tanto para la crítica como para la industria televisiva.

La serie, bajo la dirección de Eduardo Pinto y con guion de Gabriel Macías y Natalia Torres, combina elementos de romance, conflictos familiares y tensiones sociales en escenarios emblemáticos de Tucumán. La narrativa sigue a Ana y Mauro, dos jóvenes envueltos en disputas familiares y sociales que reflejan la identidad taficeña.

Uno de los aspectos más destacados por APTRA y el público fue la fuerte representación de la cultura tucumana, los paisajes locales y la activa participación de técnicos, artistas y habitantes de Tafí Viejo durante el rodaje de la serie.

Tras recibir los premios, el director Eduardo Pinto enfatizó la conexión de la ciudad con la cultura y el impacto positivo de llevar a cabo una producción audiovisual desde el interior del país. “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”, comentó después de recibir la estatuilla a Mejor Dirección.

Emitida por El Nueve y estrenada originalmente en la plataforma Flow, la serie ha logrado una notable repercusión nacional, consolidándose como uno de los proyectos audiovisuales más significativos realizados en Tucumán en los últimos años.