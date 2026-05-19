El sector automotriz no repunta y advierten demoras para transferir autos en Santiago

Juan Maidana analizó en Noticiero 7 la caída en la venta de 0 km, el freno en el mercado de usados y las demoras locales para realizar verificaciones y transferencias.

Hoy 15:31

El sector automotriz atraviesa un escenario de estancamiento durante los primeros meses del año, con una baja en los patentamientos de vehículos 0 km y dificultades en la venta de usados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, Juan Maidana explicó que el primer cuatrimestre de 2026 mostró una tendencia negativa respecto de las expectativas que había generado el cierre del año pasado.

Según indicó, a comienzos de año se esperaba que continuara la inercia positiva de 2025, cuando se había registrado un crecimiento importante en la cantidad de patentamientos. Sin embargo, esa proyección no se cumplió.

“El primer cuatrimestre muestra un retroceso de casi un 3% o 4% con respecto al mismo período del año pasado”, señaló.

Maidana explicó que entre los factores que afectan al sector aparecen la financiación, la falta de circulación en la venta de usados y un fuerte reacomodamiento de precios.

En ese sentido, sostuvo que muchos vehículos 0 km hoy cuentan con descuentos, bonificaciones y créditos con tasas subsidiadas o incluso tasa cero, lo que vuelve más atractiva la compra de unidades nuevas.

Esto generó un desfasaje con los usados más nuevos, que quedaron con precios elevados en comparación con algunos 0 km, lo que terminó frenando parte del movimiento comercial. “Los usados nuevos han quedado con precios muy desfasados respecto a los 0 kilómetros”, explicó.

En el caso de Santiago del Estero, Maidana advirtió que las estadísticas de transferencias no reflejan del todo la realidad del mercado, debido a las demoras en los turnos para verificar vehículos.

Según señaló, actualmente en la provincia se están otorgando turnos para verificación policial con demoras de entre 20 días y un mes, lo que ralentiza todo el proceso de transferencia.

“No se puede tener cautiva 20 o 30 días a una persona que compra un vehículo porque la transferencia no se hace”, sostuvo.

Además, remarcó que esta situación también afecta operaciones realizadas con créditos prendarios, ya que muchas veces el otorgamiento definitivo del crédito queda condicionado a la presentación de la transferencia.

Para Maidana, se trata de un procedimiento que debería agilizarse a nivel local para responder mejor a las necesidades de los compradores y vendedores.

“Santiago tendría que tener por lo menos un 20% o 30% más de transferencias de usados de lo que se manifiesta ahora”, concluyó.