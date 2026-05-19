Putin llegó a China para reforzar la alianza estratégica y energética con Xi Jinping

El mandatario ruso aterrizó en Beijing días después de la visita del presidente estadounidense, en una señal destinada a mostrar que la relación entre Moscú y China atraviesa uno de sus momentos más sólidos pese a la presión occidental.

Hoy 16:36

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este martes por la noche a Beijing para reunirse con su par chino, Xi Jinping, con el objetivo de profundizar la cooperación estratégica, energética y comercial entre ambos países. La visita se produjo apenas días después del viaje realizado por el mandatario estadounidense Donald Trump a China, en medio de la creciente tensión geopolítica entre Washington, Moscú y Beijing.

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Según informó el Kremlin, ambos líderes analizarán mecanismos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y China y debatirán sobre temas internacionales clave, entre ellos la guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente y la cooperación energética bilateral. Al finalizar las reuniones, se espera la firma de una declaración conjunta y nuevos acuerdos comerciales.

Los vínculos entre Moscú y Beijing se profundizaron desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Aislada por gran parte de Occidente y golpeada por sanciones económicas, Rusia encontró en China un respaldo fundamental para sostener sus exportaciones de petróleo y gas. En ese contexto, uno de los temas centrales de la cumbre será el avance del megaproyecto “Power of Siberia 2”, el gasoducto que conectaría ambos países a través de Mongolia.

Antes de su llegada, Putin aseguró en un mensaje difundido por el Kremlin que las relaciones con China alcanzaron “un nivel verdaderamente sin precedentes” y sostuvo que la cooperación bilateral cumple “un papel estabilizador fundamental a nivel mundial”. Por su parte, Beijing volvió a mostrarse cercano a Moscú y destacó la “amistad duradera” entre ambas naciones, en una visita que también busca demostrar que el acercamiento reciente entre China y Estados Unidos no modificó la solidez del vínculo entre Xi y Putin.