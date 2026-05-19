La Legislatura declaró de interés provincial la Smart City Expo 2026 y destacó su impacto en la innovación y el desarrollo local

Durante una nueva sesión ordinaria encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados avanzó además en iniciativas vinculadas al ordenamiento urbano, el trabajo comunitario, la educación y el deporte.

Hoy 16:47

En una nueva sesión ordinaria presidida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de Santiago del Estero declaró de interés provincial, legislativo, social, tecnológico y educativo la quinta edición de la Smart City Expo Santiago del Estero 2026, que se desarrollará este 20 y 21 de mayo en el Fórum.

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Durante el debate parlamentario, los legisladores resaltaron la importancia del evento como un espacio clave para promover la transformación digital, la inteligencia artificial, la sustentabilidad, la movilidad urbana y la economía del conocimiento. Además, destacaron el impacto positivo que genera en sectores como el turismo, la actividad académica y la producción local.

En el marco de la sesión, también se sancionó la Ley de transferencia gratuita de distintos inmuebles pertenecientes al Estado Provincial a favor de la Municipalidad de la Capital. La medida contempla la incorporación de más de 53 mil metros cuadrados al patrimonio municipal, distribuidos estratégicamente en distintos sectores de la ciudad.

Según se explicó en los fundamentos de la norma, el objetivo central es avanzar en la regularización y consolidación dominial de esos espacios, garantizando su utilización permanente para fines deportivos, recreativos y de interés público, en una acción coordinada entre Provincia y Municipio.

Asimismo, tomaron estado parlamentario dos proyectos de Ley enviados por el Poder Ejecutivo: uno vinculado a la Ejecución de Créditos Fiscales y otro referido al Régimen de Regularización Tributaria 2026 con Plan de Pagos Extraordinarios. Ambas iniciativas serán analizadas en las comisiones correspondientes.

En otro tramo de la sesión, la Legislatura declaró de interés provincial, legislativo y social la “Minga Rover Regional 2026”, una iniciativa solidaria y comunitaria desarrollada en Pozo Mositoj, departamento San Martín, impulsada conjuntamente por Scouts de Argentina y la Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero.

Los diputados remarcaron que este proyecto representa un ejemplo de cooperación institucional y compromiso social con las comunidades del interior santiagueño, especialmente con familias de la comunidad Tonocoté.

Además, se aprobaron despachos de comisión que reconocen distintos logros deportivos y académicos, entre ellos el título panamericano de kickboxing obtenido por Ángel Pinto en Brasil, el desempeño del futbolista Maher Mauricio Carrizo en el AFC Ajax de Países Bajos y la convocatoria de Pablo Benjamín Luna al seleccionado argentino de Bicicross.

En materia educativa y comunitaria, también se declararon de interés diversas actividades académicas, jornadas de psicología, capacitaciones universitarias, eventos culturales y acciones de prevención vinculadas al consumo problemático de sustancias, reafirmando el acompañamiento legislativo a iniciativas sociales, educativas y culturales en toda la provincia.