Scaloni y Tapia ya activaron el “modo Mundial” a días de la lista definitiva

El entrenador de la Selección argentina se reunió con el presidente de la AFA a 23 días del inicio del Mundial 2026. En los próximos días se conocerán los 26 convocados.

Hoy 17:35

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a solo 23 días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

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La reunión se dio en la previa de una etapa clave para el seleccionado nacional, ya que en los próximos días Scaloni deberá dar a conocer la lista definitiva de 26 convocados que representarán a la Argentina en la Copa del Mundo.

Tapia compartió una foto del encuentro junto al entrenador campeón del mundo y dejó un mensaje cargado de expectativa: “¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”.

Una de las curiosidades de la imagen fue un detalle en el escritorio del presidente de la AFA: una pequeña estatua en la que se lo ve a él mismo sosteniendo la Copa del Mundo, símbolo del logro conseguido por la Selección en Qatar 2022.

La reunión también se produce luego de que se conociera que Tapia, procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial. Para hacerlo, deberá pagar una garantía de 30 millones de pesos.

En el plano deportivo, la Argentina llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas a pelear por el título y buscará defender la corona obtenida en Qatar. El equipo de Scaloni compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Con la lista definitiva cada vez más cerca, el cuerpo técnico ultima detalles y sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas antes de tomar las últimas decisiones para ir en busca de la cuarta estrella.