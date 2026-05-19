El hermano de Manuel Adorni corrigió su declaración jurada y reveló una herencia de $21 millones

Francisco Adorni está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Justicia también analiza cómo pagó un crédito hipotecario y el origen de sus fondos.

Hoy 18:16

El diputado provincial bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada luego de quedar bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la nueva presentación ante la Oficina Anticorrupción informó que posee 21 millones de pesos correspondientes a una herencia que no había declarado previamente.

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La causa está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas, quienes ya ordenaron distintas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador. El expediente se tramita de forma separada a la investigación que involucra a Manuel Adorni.

Según trascendió, el dinero incorporado en la nueva declaración jurada figura como “efectivo en el país”, aunque no se especifica formalmente el origen de los fondos. Fuentes cercanas al caso señalaron que podría tratarse de una herencia vinculada al fallecimiento de su padre, Jorge Adorni, ocurrido en 2002.

Además de informar esos 21 millones de pesos, Francisco Adorni también modificó la valuación declarada de su vivienda ubicada en City Bell. El inmueble, del que posee el 50%, pasó de estar valuado en 38,7 millones de pesos en 2024 a 67,5 millones en la actualización más reciente.

Otro de los puntos que concentra la atención judicial es un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia. La denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano sostiene que el legislador habría cancelado en apenas 12 cuotas un préstamo por alrededor de 60 millones de pesos, algo que los investigadores consideran difícil de justificar con sus ingresos declarados.

En la rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni indicó que actualmente mantiene una deuda de 57 millones de pesos y que al inicio de 2025 debía cerca de 45 millones.

Por pedido del fiscal Marijuán, la Justicia solicitó al Banco Provincia un informe detallado sobre el cronograma original del crédito, los pagos realizados entre 2024 y 2026, posibles refinanciaciones y toda la documentación presentada para acreditar el origen de los fondos utilizados.

Además, el Juzgado Federal N°6 ordenó nuevas medidas para obtener información relacionada con los ingresos de Francisco Adorni durante su paso por el Ministerio de Defensa y posteriormente al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que encabezó desde junio de 2025.

En paralelo, también se encuentran en análisis informes de Migraciones, Banco Central, UIF, organismos tributarios y entidades financieras. Según trascendió, en las últimas horas los investigadores comenzaron a poner el foco sobre movimientos vinculados a cuentas de inversión en el mercado de capitales, una línea investigativa que todavía continúa en desarrollo.