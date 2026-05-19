Termas de Río Hondo: detuvieron a “Kiko” por el robo de herramientas en Villa Balnearia

El acusado fue señalado por la damnificada como el presunto autor del hecho. Parte de los bienes sustraídos habían sido vendidos a una vecina y fueron entregados a la Policía.

Hoy 19:28

Un joven de 29 años, conocido con el alias de “Kiko”, fue detenido en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, en el marco de una investigación por el robo de distintas herramientas y elementos de pesca denunciado días atrás por una vecina.

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Según informaron fuentes policiales, la causa se inició a partir de una denuncia radicada el 14 de mayo por una mujer de apellido Barraza, quien manifestó que desconocidos le habían sustraído una amoladora, un bolso de pesca, una llave cruz, una llave francesa grande y un reel. En su presentación, la damnificada señaló como sospechoso a Juárez, alias “Kiko”, a quien identificó como una persona que solía merodear por su vivienda.

Tras la denuncia, se realizaron averiguaciones en el sector B del barrio Villa Balnearia, donde un vecino manifestó que el acusado habría vendido una amoladora y un taladro eléctrico a una mujer por la suma de $35.000. Al tomar conocimiento de la posible procedencia ilícita de los elementos, la compradora decidió entregar voluntariamente los bienes, los cuales coincidían con las características denunciadas por la damnificada.

Con esos datos, la Fiscalía interviniente solicitó nuevas medidas judiciales. Posteriormente, el juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, libró un oficio para realizar allanamientos en domicilios vinculados a la investigación y ordenó la detención de Juárez en el lugar donde fuera encontrado.

En cumplimiento de la disposición judicial, el lunes 18 de mayo por la noche, personal policial logró ubicar en la vía pública a José Francisco Juárez, de 29 años, domiciliado en el barrio Villa Balnearia, y procedió a hacer efectiva su detención. El acusado quedó alojado en la Sección Alcaidía.

Durante la jornada de este martes 19 de mayo, los efectivos dieron continuidad a las medidas ordenadas, aunque los allanamientos arrojaron resultado negativo respecto a los elementos restantes que se procuraba secuestrar, entre ellos una llave francesa grande, una llave cruz plateada y un reel de pesca.

En el caso intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 57, bajo directivas del fiscal Dr. Gustavo Montenegro. La causa quedó caratulada por el supuesto delito de robo en perjuicio de Barraza.