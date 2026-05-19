La Policía Federal atrapó a un prófugo acusado de abuso sexual y corrupción de menores

El hombre tenía un pedido de captura vigente desde 2021 por delitos sexuales que habrían sido cometidos en inmediaciones de Termas de Río Hondo.

Hoy 20:12

La detención se concretó en la localidad de La Madrid, provincia de Tucumán, luego de una investigación encabezada por detectives de la División Antidrogas Río Hondo de la Policía Federal Argentina. El acusado permanecía prófugo desde 2021 y era intensamente buscado por la Justicia santiagueña en el marco de una causa por delitos de índole sexual.

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Según informaron fuentes oficiales, las tareas investigativas permitieron establecer que el sospechoso se ocultaba en una zona rural tucumana. A partir de esa información, los efectivos realizaron discretos trabajos de vigilancia y seguimiento hasta lograr localizarlo y concretar su captura.

Durante el operativo, el personal policial también secuestraron un teléfono celular que será incorporado a la causa como elemento de interés para la investigación judicial.

De acuerdo con la acusación, el detenido está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual agravado por convivencia con una menor de edad, corrupción de menores agravada por el vínculo y promoción de la prostitución de una menor, hechos que habrían sido cometidos en inmediaciones de la ciudad de Termas de Río Hondo.

Por disposición del magistrado interviniente, el acusado quedó alojado en carácter de incomunicado mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

En el procedimiento intervino personal de la División Antidrogas Río Hondo de la Policía Federal Argentina, bajo coordinación de la Unidad Fiscal de los Departamentos Río Hondo-Jiménez, a cargo del fiscal Dr. Gustavo Montenegro.