El gobernador Elías Suárez recibió al embajador de la República Democrática del Congo

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno en el marco de la Smart City Expo 2026, donde se destacó el crecimiento de la provincia en materia productiva, tecnológica y educativa.

Hoy 20:28

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, recibió este martes por la tarde en Casa de Gobierno al embajador de la República Democrática del Congo en Argentina, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, en el marco de una reunión protocolar orientada a fortalecer vínculos institucionales y explorar posibilidades de cooperación conjunta.

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Durante el encuentro, el mandatario provincial expuso ante el diplomático las principales características productivas de Santiago del Estero, así como los avances alcanzados en materia educativa, tecnológica y de desarrollo económico en los últimos años.

Además, ambas partes analizaron potenciales acciones de cooperación e intercambio entre la provincia y el país africano, especialmente en áreas vinculadas a innovación, producción y formación académica.

La visita del embajador se da en el contexto de la quinta edición de la Smart City Expo 2026, que se desarrollará los días 20 y 21 de mayo en el Centro de Convenciones Fórum y que reunirá a referentes nacionales e internacionales vinculados a tecnología, transformación digital y desarrollo sustentable.

A su llegada a Casa de Gobierno, el diplomático fue recibido por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y el secretario de la Representación Oficial y de Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese.

Posteriormente, las autoridades participaron de una reunión en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, donde también estuvieron presentes ministros de distintas áreas del Ejecutivo provincial.