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Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

El Canalla venció 4-0 al conjunto venezolano por la quinta fecha del grupo H del certamen internacional en el Gigante de Arroyito.

Hoy 21:30
Di María Rosario Central

Rosario Central tuvo una noche perfecta en el Gigante de Arroyito. El Canalla goleó 4-0 a Universidad Central de Venezuela, por la quinta fecha del Grupo H, y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

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El triunfo llegó en el momento justo para el equipo rosarino, que venía de sufrir un duro golpe tras quedar eliminado en las semifinales del Torneo Apertura ante River. Con una actuación contundente, Central cambió rápido el ánimo y volvió a hacerse fuerte en el plano internacional.

El encargado de abrir el marcador fue Alejo Véliz, quien apareció a los 22 minutos del primer tiempo para poner en ventaja al Canalla. Antes del descanso, Vicente Pizarro amplió la diferencia y encaminó la clasificación con el 2-0 parcial. 

En el complemento, Rosario Central terminó de liquidar la historia con el aporte de sus referentes. Ángel Di María marcó el tercero y desató otra ovación en Arroyito, mientras que Marco Ruben selló el 4-0 definitivo a los 88 minutos, tras una asistencia de Giovanni Cantizano

El gol de Ruben tuvo un valor especial: fue el primero desde el inicio de su sexto ciclo en el club, en una noche que terminó siendo redonda para el equipo y para los hinchas.

Con esta victoria, Central confirmó su gran campaña en la fase de grupos y se aseguró un lugar entre los 16 mejores del continente. Ahora, el equipo rosarino buscará cerrar la zona de la mejor manera para llegar bien posicionado a los cruces decisivos.

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