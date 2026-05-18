Barracas perdió ante Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El Guapo cayó 2-0 en Chile, terminó con diez jugadores por la expulsión de Gonzalo Morales y se despidió del certamen a una fecha del final.

Hoy 21:35

Barracas Central quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026. El Guapo perdió 2-0 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la quinta fecha del Grupo G, y se quedó sin chances de avanzar de ronda a una jornada del final.

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El equipo argentino tuvo dificultades para generar situaciones claras de peligro y, además, jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Gonzalo Morales.

Los goles del conjunto chileno fueron convertidos por Daniel Piña, en el cierre del primer tiempo, y Diego Coelho, sobre el final del complemento.

Barracas tuvo la primera llegada del partido a los siete minutos, tras un córner al primer palo que fue prolongado hacia el segundo. Allí apareció Rafael Barrios, quien definió de primera, pero no pudo superar la buena reacción del arquero Tomás Ahumada.

Audax Italiano respondió recién a los 33 minutos, con una gran jugada individual de Michael Vadulli por el sector izquierdo. El carrilero dejó atrás a dos rivales y sacó un remate alto al segundo palo, que Marcelo Miño logró desviar.

La apertura del marcador llegó a los 44 minutos. Después de una acción previa de Federico Mateos, el defensor Daniel Piña controló un disparo lejano dentro del área y, libre de marca, definió contra un palo para establecer el 1-0.

En el arranque del segundo tiempo, el panorama se complicó aún más para el Guapo. A los siete minutos, Gonzalo Morales fue expulsado por un manotazo en el rostro de Enzo Ferrario, en una acción en la que el delantero estaba de espaldas.

Con un jugador más, Audax manejó mejor los tiempos del partido y volvió a generar peligro. A los 30 minutos, el argentino Rodrigo Cabral exigió otra buena intervención de Miño con un remate bajo al primer palo.

El segundo gol llegó a los 42 minutos del complemento. Diego Coelho recibió cerca de la medialuna, avanzó con libertad y cruzó un remate bajo y esquinado para sellar el 2-0 definitivo.

Con esta derrota, Barracas se despidió de la competencia internacional. Audax Italiano, en cambio, llegó a 7 puntos y se jugará la clasificación en la última fecha ante Olimpia de Paraguay, el próximo miércoles 27 de mayo, desde las 21.30.