En vivo: Quimsa se juega la clasificación a semifinales ante Instituto en el estadio Ciudad

La Fusión recibe al elenco cordobés en el quinto y decisivo juego de la serie de cuartos de final. Arranca a las 21.

Hoy 22:22

Quimsa se juega la clasificación a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión recibirá esta noche a Instituto de Córdoba, desde las 21, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, por el quinto y decisivo partido de la serie de cuartos de final.

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