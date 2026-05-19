Santiago del Estero registró fuertes heladas y el campo celebra el impacto positivo en la cosecha

Las primeras heladas también se hicieron sentir en el campo santiagueño, con registros que esta semana llegaron hasta los 4 grados bajo cero. Sin embargo, tras un período marcado por intensas lluvias, el frío comenzó a generar un alivio para distintos sectores productivos.

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En diálogo con Noticiero 7, Pablo Karnatz, referente de CRA, explicó que las bajas temperaturas y el tiempo seco están permitiendo retomar tareas que venían demoradas por el exceso de humedad.

“Este frío y estas heladas están viniendo bien, porque venía lloviendo tanto en la ciudad y en el campo que no se podía hacer nada. Estaba todo complicado y se habían atrasado muchísimo las cosechas”, señaló.

Karnatz indicó que el impacto de una helada depende del cultivo y de su estado, pero sostuvo que, en este momento, el balance es mayormente favorable.

“Los fríos, el sol radiante y el cielo azul vienen realmente bien, porque la gente está pudiendo cosechar. Además, secan más el suelo, y eso es beneficioso”, remarcó.

Entre los cultivos favorecidos mencionó a la soja, el maíz y el algodón, especialmente este último, que venía muy afectado por las precipitaciones.

“El algodón venía muy atrasado, muy mal, y toda esa lluvia deteriora la calidad. También pasa en soja, porque se empieza a manchar y se deteriora la calidad”, explicó.

El referente agropecuario señaló que, en términos generales, el frío ayuda a avanzar con la cosecha gruesa y a mejorar las condiciones del suelo, incluso en sectores del sudeste provincial donde hubo mayores complicaciones por campos bajos e inundaciones.

De todos modos, advirtió que una seguidilla de heladas puede generar problemas en otras áreas productivas, principalmente en la ganadería.

“Donde afecta es en las pasturas y en la ganadería. Ahí se empiezan a secar las plantas y no es lo mismo el pasto verde para la hacienda, tanto en pasturas como en campos naturales”, sostuvo.

Finalmente, Karnatz consideró que el escenario actual es parte de una condición esperable para esta época y que, por ahora, resulta más positivo que negativo para el avance de la actividad agrícola.

“Esto en realidad es lo normal y está bien que esté seco para que se pueda avanzar con la cosecha”, concluyó.