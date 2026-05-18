Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada a los octavos de la Libertadores

El Calamar perdió 2-1 ante el León en Bogotá en Colombia y perdió la chance de asegurar su pase a la siguiente instancia con una fecha de antelación.

19/05/2026

Platense dejó escapar una gran chance en la Copa Libertadores. El Calamar perdió 2-1 ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá y no pudo asegurar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final.

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El equipo de Vicente López llegaba segundo en el Grupo E y dependía de una victoria para avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria del certamen continental. Sin embargo, no logró el resultado que necesitaba y ahora deberá definir su futuro en la última fecha.

Independiente Santa Fe afrontaba el partido como una verdadera final. Obligado a ganar para seguir con vida, el conjunto colombiano golpeó con los goles de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega, que le permitieron meterse nuevamente en la pelea por la clasificación.

Platense logró descontar por medio de Augusto Lotti, pero no le alcanzó para rescatar un punto en Bogotá. El Calamar sigue en zona de clasificación, aunque ahora quedó sin margen de error de cara al cierre de la fase de grupos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Walter Zunino deberá jugarse todo en la última jornada ante Corinthians, en San Pablo, donde buscará conseguir el pase histórico a los octavos de final.

La derrota le puso suspenso a una campaña internacional que venía siendo muy positiva para Platense, que aún depende de sí mismo, pero deberá responder en una visita de máxima exigencia para seguir haciendo historia en la Libertadores.