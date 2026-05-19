Chañar Pozo de Abajo: la autopsia reveló múltiples lesiones y un golpe fatal en la cabeza de la niña de 10 años

La investigación por la muerte de una niña de 10 años en Chañar Pozo de Abajo, departamento Río Hondo, dio un giro en las últimas horas tras conocerse el resultado de la autopsia.

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El informe forense reveló que la menor presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza que habría provocado su muerte.

El caso había comenzado durante el fin de semana, cuando el padrastro de la niña manifestó ante la policía que la menor llevaba varios días con tos persistente y dificultades para ingerir alimentos sólidos.

Según esa primera versión, la niña no habría sido trasladada a un centro de salud por la situación económica de la familia.

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Sin embargo, durante las primeras pericias realizadas en la vivienda, los investigadores detectaron lesiones visibles en el cuerpo de la menor, lo que llevó al fiscal Rafael Zanni a ordenar el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

El estudio confirmó que la niña presentaba lesiones en glúteos, brazos, piernas y en la zona de la ceja derecha, además de una lesión fatal en la cabeza. A partir de estos resultados, la causa pasó a investigarse como un presunto crimen en un contexto de violencia intrafamiliar.

El padrastro de la menor, identificado como René Orlando Bulacio, permanece detenido mientras avanza la investigación. Además, la Justicia busca determinar el rol de la madre y si tenía conocimiento de las agresiones que habría sufrido la niña.

El juez de Río Hondo y Jiménez, Diego Vittar, ordenó un allanamiento en la vivienda familiar con el objetivo de secuestrar elementos que puedan estar vinculados con el hecho.

La investigación continúa abierta y la Fiscalía analiza nuevas medidas para reconstruir las circunstancias previas a la muerte de la menor.