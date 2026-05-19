Comienza en Santiago del Estero el Smart City Expo 2026, un evento clave sobre innovación y futuro urbano

Con una fuerte expectativa y amplia participación internacional, arranca este miércoles en Santiago del Estero el Smart City Expo 2026, uno de los eventos de innovación más importantes de la región.

La actividad tendrá lugar los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo en el Fórum Centro de Convenciones, donde se reunirán más de 150 empresas, instituciones y organismos, junto a más de 250 especialistas de distintos países.

El evento contará con la presencia de referentes como Mario Pergolini, Diego Golombek, Gustavo Béliz y Juan Corvalán, quienes expondrán sobre inteligencia artificial, educación, sustentabilidad, desarrollo urbano y nuevas economías.

Durante las dos jornadas se desarrollarán más de 150 actividades, entre conferencias, paneles y experiencias, con el objetivo de acercar la innovación a estudiantes, emprendedores, funcionarios y público en general.

El acto de apertura estará encabezado por el gobernador Elías Suárez, junto a autoridades provinciales, marcando el inicio formal de un encuentro que busca consolidar a Santiago del Estero como un polo de referencia en innovación y desarrollo tecnológico.

Además, se espera la participación de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ONU Mujeres y la FAO, lo que refuerza el perfil global del evento.

Con entrada libre y gratuita, el Smart City Expo 2026 vuelve a posicionar a la provincia en el centro del debate sobre el futuro de las ciudades inteligentes y la transformación digital.