Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 11º
X
Locales

Comienza en Santiago del Estero el Smart City Expo 2026, un evento clave sobre innovación y futuro urbano

La quinta edición del encuentro internacional arranca este 20 y 21 de mayo en el Fórum Centro de Convenciones. Reunirá a más de 150 empresas y más de 250 expertos de todo el mundo para debatir sobre inteligencia artificial, sustentabilidad y desarrollo urbano.

Hoy 10:39

Con una fuerte expectativa y amplia participación internacional, arranca este miércoles en Santiago del Estero el Smart City Expo 2026, uno de los eventos de innovación más importantes de la región.

La actividad tendrá lugar los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo en el Fórum Centro de Convenciones, donde se reunirán más de 150 empresas, instituciones y organismos, junto a más de 250 especialistas de distintos países.

El evento contará con la presencia de referentes como Mario Pergolini, Diego Golombek, Gustavo Béliz y Juan Corvalán, quienes expondrán sobre inteligencia artificial, educación, sustentabilidad, desarrollo urbano y nuevas economías.

Durante las dos jornadas se desarrollarán más de 150 actividades, entre conferencias, paneles y experiencias, con el objetivo de acercar la innovación a estudiantes, emprendedores, funcionarios y público en general.

El acto de apertura estará encabezado por el gobernador Elías Suárez, junto a autoridades provinciales, marcando el inicio formal de un encuentro que busca consolidar a Santiago del Estero como un polo de referencia en innovación y desarrollo tecnológico.

Además, se espera la participación de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ONU Mujeres y la FAO, lo que refuerza el perfil global del evento.

Con entrada libre y gratuita, el Smart City Expo 2026 vuelve a posicionar a la provincia en el centro del debate sobre el futuro de las ciudades inteligentes y la transformación digital.

TEMAS Smart City 2026

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan las causas de un accidente que dejó a un motociclista herido sobre Lugones
  2. 2. Secuestran casi 14 kilos de cocaína escondida en una camioneta y valuada en 295 millones de pesos
  3. 3. Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026
  4. 4. Juan Vita presentó la renuncia y dejó de ser el técnico de Güemes
  5. 5. VIDEO | De La Barra del 7 al mundo: Pacifi ganó el Red Bull Dance Your Style y representará a la Argentina en Suiza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT