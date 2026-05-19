Ex fiscal federal advirtió sobre fallas estructurales en la lucha contra el narcotráfico en el NOA

El ex fiscal federal de Tucumán Gustavo Gómez cuestionó los diagnósticos actuales sobre el avance narco y alertó sobre problemas en la justicia, la política criminal y la falta de estadísticas confiables.

Hoy 11:13

El ex fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, analizó la situación del narcotráfico en el norte argentino y planteó fuertes críticas al enfoque actual, al sostener que existe una falta de diagnóstico real sobre la problemática.

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En diálogo con Radio Panorama, Gómez se mostró en desacuerdo con algunas lecturas recientes sobre el avance narco en la región y afirmó que el problema es más complejo. “Hay políticas criminales equivocadas y un diagnóstico incompleto”, señaló.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, que divide las investigaciones entre la justicia provincial —encargada del narcomenudeo— y la justicia federal. Según explicó, esta fragmentación dificulta avanzar en las causas: “El hilo conductor de una investigación empieza en el narcomenudeo. Si se corta ahí, no se llega a las estructuras superiores”.

Además, advirtió sobre la existencia de lo que denominó “narcojusticia”, al mencionar casos de jueces y fiscales investigados o condenados por vínculos con el narcotráfico. “No se puede ignorar la infiltración en el sistema judicial”, remarcó.

Gómez también señaló que el problema no es únicamente tecnológico, aunque reconoció que el narcotráfico ha incorporado herramientas como drones y nuevas modalidades logísticas. En ese sentido, indicó que incluso falta regulación específica para estos dispositivos.

Otro aspecto crítico es la falta de estadísticas unificadas y confiables. Según explicó, existen diferencias entre los datos que manejan las policías provinciales, la justicia federal y el gobierno nacional, lo que impide tener una visión clara del fenómeno. “Sin estadísticas reales, no se puede elaborar un plan efectivo”, sostuvo.

El ex fiscal también cuestionó el uso político del tema: “El narcotráfico se convierte en una herramienta electoral. Mostrar más detenciones no necesariamente significa mayor eficacia”.

En cuanto a las medidas implementadas, como los radares para detectar vuelos ilegales, consideró que son útiles, pero insuficientes sin una estrategia integral y coordinada.

Finalmente, Gómez insistió en la necesidad de un enfoque más amplio que incluya capacitación, coordinación entre fuerzas y el uso de herramientas legales ya existentes, como la infiltración de agentes y las entregas vigiladas, que —según advirtió— no se aplican adecuadamente.

“Sin un diagnóstico completo y honesto, cualquier política contra el narcotráfico está destinada al fracaso”, concluyó.