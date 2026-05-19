Dolor de cabeza para Boca: Ascacíbar se pierde lo que resta de la fase de grupos de la Libertadores

El mediocampista del Xeneize recibió dos partidos de suspensión por su roja ante Barcelona de Ecuador: no jugará ni frente a Cruzeiro ni Universidad Católica.

Hoy 12:01

Boca recibió una dura noticia en la previa del duelo decisivo frente a Cruzeiro en la Bombonera por la Copa Libertadores. La Conmebol confirmó la sanción para Santiago Ascacíbar, quien deberá cumplir dos fechas de suspensión y quedó descartado para el cierre de la fase de grupos.

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El mediocampista había sido expulsado en la derrota ante Barcelona de Ecuador tras una fuerte infracción sobre Milton Céliz. Finalmente, el Tribunal Disciplinario resolvió aplicarle dos partidos de suspensión, por lo que no podrá estar ni ante Cruzeiro ni frente a Universidad Católica en la última jornada del Grupo D.

La baja representa un golpe importante para el equipo de Claudio Úbeda, que afrontará dos verdaderas finales en busca de la clasificación a los octavos de final de la Libertadores. El Xeneize marcha tercero con seis puntos, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, ambos líderes con siete unidades.

Pero la preocupación no termina allí para Boca. De cara al cruce contra el conjunto brasileño, tres futbolistas titulares llegan al límite de tarjetas amarillas y deberán cuidarse para evitar una nueva baja en la fecha decisiva.

Los jugadores comprometidos son Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa, quienes acumulan dos amarillas en la fase de grupos. Si alguno vuelve a ser amonestado frente a Cruzeiro, quedará automáticamente suspendido para el último encuentro del grupo.

Con un margen de error mínimo, el Xeneize no solo deberá enfocarse en conseguir una victoria clave en la Bombonera, sino también administrar el aspecto disciplinario para no llegar diezmado al duelo final que definirá su futuro en la Copa Libertadores.