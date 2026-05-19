Las expresiones virales que los jóvenes usan todos los días y muchos no entienden

Muchos de estos términos nacieron en internet y hoy forman parte de las conversaciones cotidianas de las nuevas generaciones, marcando tendencias, emociones y formas de relacionarse.

Hoy 12:37

Las redes sociales transformaron la manera de comunicarse y también instalaron nuevas expresiones que hoy forman parte del lenguaje cotidiano de muchos jóvenes. Aunque algunas puedan sonar extrañas, detrás de cada palabra hay situaciones, emociones o formas de relacionarse propias del mundo digital.

La palabra “aura” se utiliza para hablar de la energía o vibra que transmite una persona. Generalmente, se relaciona con la presencia, actitud o estilo que alguien proyecta frente a los demás.

“Aesthetic”, usado para describir algo visualmente atractivo o armónico. Suele relacionarse con estilos de ropa, decoración, fotos o perfiles de Instagram con una estética definida.

“Shipear” significa imaginar, apoyar o desear una relación entre dos personas. El término suele utilizarse con famosos, personajes de series o incluso personas cercanas.

“Evento canónico” se usa de manera humorística para describir situaciones inevitables que marcan una etapa de la vida, como una decepción amorosa o una experiencia que ayuda a crecer.

“Pick me”, que apunta a personas que buscan llamar la atención o validación diferenciándose del resto, generalmente intentando agradar demasiado.

“Random” se usa para describir algo inesperado, extraño o sin sentido, especialmente situaciones que aparecen de forma repentina y generan sorpresa.

Aunque muchas de estas expresiones nacieron en internet, hoy reflejan una nueva forma de comunicación que ya forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones.