Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 17º
X
Revista

Las expresiones virales que los jóvenes usan todos los días y muchos no entienden

Muchos de estos términos nacieron en internet y hoy forman parte de las conversaciones cotidianas de las nuevas generaciones, marcando tendencias, emociones y formas de relacionarse.

Hoy 12:37

Las redes sociales transformaron la manera de comunicarse y también instalaron nuevas expresiones que hoy forman parte del lenguaje cotidiano de muchos jóvenes. Aunque algunas puedan sonar extrañas, detrás de cada palabra hay situaciones, emociones o formas de relacionarse propias del mundo digital.

La palabra “aura” se utiliza para hablar de la energía o vibra que transmite una persona. Generalmente, se relaciona con la presencia, actitud o estilo que alguien proyecta frente a los demás.

“Aesthetic”, usado para describir algo visualmente atractivo o armónico. Suele relacionarse con estilos de ropa, decoración, fotos o perfiles de Instagram con una estética definida.

“Shipear” significa imaginar, apoyar o desear una relación entre dos personas. El término suele utilizarse con famosos, personajes de series o incluso personas cercanas.

“Evento canónico” se usa de manera humorística para describir situaciones inevitables que marcan una etapa de la vida, como una decepción amorosa o una experiencia que ayuda a crecer.

“Pick me”, que apunta a personas que buscan llamar la atención o validación diferenciándose del resto, generalmente intentando agradar demasiado.

“Random” se usa para describir algo inesperado, extraño o sin sentido, especialmente situaciones que aparecen de forma repentina y generan sorpresa.

Aunque muchas de estas expresiones nacieron en internet, hoy reflejan una nueva forma de comunicación que ya forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

TEMAS Redes Sociales Jovenes Generación Z

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan las causas de un accidente que dejó a un motociclista herido sobre Lugones
  2. 2. Secuestran casi 14 kilos de cocaína escondida en una camioneta y valuada en 295 millones de pesos
  3. 3. Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026
  4. 4. Chañar Pozo de Abajo: la autopsia reveló múltiples lesiones y un golpe fatal en la cabeza de la niña de 10 años
  5. 5. Juan Vita presentó la renuncia y dejó de ser el técnico de Güemes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT