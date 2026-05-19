“Ha enviado policías y militares”: Evo Morales apuntó contra Milei en medio de la crisis en Bolivia

El exmandatario boliviano cuestionó al presidente argentino y aseguró que “es muy grave lo que está haciendo”.

Hoy 13:04

Evo Morales, expresidente de Bolivia, se refirió este martes a la crisis política que atraviesa su país, con protestas masivas contra el mandatario Rodrigo Paz Pereira, y tras el envío de un avión Hércules desde la Argentina, noticia confirmada por el canciller Pablo Quirno, aseguró que lo que está haciendo Javier Milei es “muy grave”.

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“Han trasladado policías en aviones enviados por Milei. Militares también, a Santa Cruz, a Potosí... La policía no tenía material contra las movilizaciones y llegó desde la Argentina, en los Hércules enviados por Milei”, aseguró Morales en diálogo con Radio 10.

Tras ello sostuvo que el accionar del Estado argentino fue confirmado por el actual mandatario: “El propio presidente Rodríguez lo reconoce, ´Gracias, Milei, por mandar aviones por razones humanitarias’, dice“.

“Hay información y fotografías que prueban que estos Hércules descargaron cajas con materiales antidisturbios, pero esos aviones sirven principalmente para mover a las tropas militares, policías, hacia la sede del gobierno“, afirmó Morales.

El dirigente señaló que, tras la llegada de estos aviones, se intensificó el despliegue de las fuerzas de seguridad en distintos puntos críticos. “En este momento, tres ciudades están totalmente cercadas: La Paz, Oruro y Cochabamba", sostuvo.

Según su mirada, estas acciones forman parte de un esquema de cooperación regional militar entre gobiernos de derecha para desactivar los reclamos que afectan a la actual gestión. “Todas las derechas se cooperan, se ayudan para reprimir esta sublevación”, reflexionó.

Durante la entrevista radial, el expresidente desestimó las explicaciones oficiales del gobierno argentino sobre el envío de suministros, que había informado que el material enviado es únicamente ayuda humanitaria y alimentos.

En concreto, la Cancillería argentina aseguró que entregó “suministros esenciales y 12 toneladas de pollo congelado, destinadas a contribuir al abastecimiento de productos de primera necesidad, en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en dificultades de abastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”.

Morales calificó esta versión como un intento para desviar la atención. “Es totalmente falso. Una forma de desviar la verdad, son verdades a medias”, sentenció.

La situación en Bolivia

Bolivia comenzó la semana bajo una fuerte tensión social, con al menos 25 bloqueos activos en rutas claves y cuatro fallecidos —según el propio gobierno— en medio de movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Como consecuencia, ya se registra una importante escasez de alimentos, combustible y ‌suministros médicos en gran parte del país.

Las protestas arrancaron a principios de mayo y fueron iniciadas por trabajadores del transporte público en rechazo a la escasez de combustible. La crisis económica, reflejada en la falta de suministros, provocó que otros sectores sociales, que ya acumulaban una creciente indignación social, se sumen rápidamente.

Estas movilizaciones se intensificaron durante este lunes, cuando llegaron a La Paz distintas columnas de organizaciones sociales que se sumaron a los principales cortes de ruta, que ya acumulan 16 días corridos.

Para el exmandatario, el conflicto actual no es una protesta aislada, sino una sublevación popular contra un modelo económico que considera perjudicial: “Todas estas políticas nos llevan a una situación económica que conduce a la miseria. Hay quienes tienen luz instalada, pero no pueden pagar las tarifas y están viviendo como mecheras”.

“Familias, mamás, envenenan a sus hijos y se matan porque no hay cómo atender a los niños, pero tampoco hay trabajo”, denunció. Morales sostuvo además que las políticas aplicadas por el actual gobierno profundizan la privatización de servicios básicos y recursos naturales, que deberían pertenecer al Estado según su perspectiva.

El exmandatario analizó también su situación judicial y sugirió que se trata de un caso de lawfare “igual que el de la compañera Cristina”. “Para mí sigue en vigencia el Plan Cóndor, solo que ahora lo ejecutan jueces y fiscales”, agregó.

“No hay víctima, no hay delito, no hubo debido proceso. Todos los abogados saben muy bien: ‘Si no hay víctima, no hay delito’, argumentó sobre su causa por trata de personas agravada.

“En Bolivia somos blanco del imperio para destrozar o proscribir a nuestro instrumento político, el movimiento político más grande de la historia, que tuvo catorce años de gobierno a la cabeza del movimiento indígena”, denunció Morales.

También aseguró que no quiere salir del país ni pedir asilo en otra nación que se encuentre gobernada por un líder afín: “Quiero servir, desde aquí, a mi pueblo”, sostuvo.

El expresidente boliviano fue asilado políticamente por México y la Argentina durante casi un año, tras fuertes presiones de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición, que lo obligaron a renunciar a la presidencia a fines del año 2019.

Morales regresó a Bolivia en noviembre del 2020, un día después de la asunción presidencial del dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce, quien por entonces se consideraba su “delfín”.